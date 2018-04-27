Год волонтера
Сложно, но важно: почему стать медицинским волонтером непросто
© РИА Новости / Александр Кондратюк
12:4227.04.2018
(обновлено: 12:55 27.04.2018)
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Сложно, но важно: почему стать медицинским волонтером непросто

Какие барьеры стоят перед волонтерами-медиками и почему добровольчество способствует быстрому профессиональному росту будущих врачей, в интервью спецпроекту "Год волонтера" рассказал председатель ВОД "Волонтеры-медики", заместитель директора федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России, участник окружного форума добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов Павел Савчук.

Доброволец за работой
© Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики"
Медицинское волонтерство: поддержка в трудное время и в непростом месте

Само по себе медицинское волонтерство несложное, однако это вид добровольчества с наибольшим количеством барьеров, считает Павел Савчук. По его словам, эти преграды — хороший естественный отбор для волонтеров, потому что в итоге остаются лишь те, кто действительно хочет этим заниматься.

"Волонтеру нужно пройти ряд фильтров, чтобы попасть в медицинскую организацию. Например, он должен иметь справку об отсутствии инфекционных заболеваний; если он идет в детскую больницу, то должен показать сертификат о прививках, в частности от кори. Это объективные барьеры", — отметил он.

Однако, как подчеркнул эксперт, существует ряд необоснованных требований к волонтерам. Например, многие главные врачи больниц, ввиду скептического отношения к добровольцам, требуют от них справку об отсутствии судимости.

Чтобы ее получить, добровольцу нужен месяц, а если он прописан в другом городе, то три. Любой волонтер за это время перегорит и не захочет заниматься добровольческой деятельностью. Тут нужен мягкий регламент и минимальные разумные требования к волонтерам, которые действительно необходимы", — отметил Павел Савчук.

По его словам, сегодня, несмотря на все существующие проблемы, движение "Волонтеры-медики" сотрудничают с 230 медицинскими организациями, в которых для волонтеров открыто 500 отделений. Как правило, это травматология, реанимация, приемное отделение, то есть те, где нужны дополнительные руки и помощь волонтеров.

Несмотря на то что работа тяжелая, как отмечает эксперт, большинство волонтеров — это девушки в возрасте от 19 до 24 лет. По его словам, это нормальный показатель, так как сегодня женщины доминируют среди как добровольцев, так и медицинского персонала.

Из первых уст

О работе волонтеров-медиков Павел Савчук знает не понаслышке. "Я сам был медиком. Начал заниматься волонтерской деятельностью, потому что понял, что хочу себя как-то реализовать. Когда учишься на первом курсе, понимаешь, что впереди еще шесть лет, а помогать хочешь здесь и сейчас, но знаний пока не хватает, поэтому я решил стать волонтером. Это очень помогло развиваться", — отметил он.

© Пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской областиПавел Савчук на окружном форуме добровольцев ПФО и ЮФО
© Пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской области
Павел Савчук на окружном форуме добровольцев ПФО и ЮФО

По его словам, быстрому профессиональному росту волонтеров способствует культура наставничества, которая особенно развита в этом виде добровольчества. Врачи помогают волонтерам-ординаторам, те в свою очередь — добровольцам-первокурсникам и так далее. Соответственно, опыт передается из рук в руки.

Павел Савчук также дал несколько советов тем, кто, несмотря ни на что, решил стать медицинским волонтером.

"Во-первых, вы молодец. Вы должны посмотреть в зеркало, улыбнуться и сказать: "Я хороший человек, я молодец, потому что я хочу помогать людям, кому действительно нужна наша помощь", — отметил он.

Также, по его словам, будущему добровольцу стоит определиться с направлением деятельности. Для этого ему необходимо зайти на сайт волонтеры-медики.рф, где можно найти всю необходимую информацию, а также контакты региональных представительств движения, в которых подскажут, что и как лучше сделать.

Медицинское волонтерство
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