Состоялся первый выпуск школы волонтеров-медиков в Нижегородской области

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. 124 добровольца стали первыми выпускниками школы волонтеров-медиков в Нижегородской области, сообщается на сайте движения.

В течение месяца студенты-медики посещали тренинги и мастер-классы ведущих специалистов, врачей и общественных деятелей.

Благодаря встречам с практикующими врачами у волонтеров сформировались правильные подходы в отношении общения с пациентами и их родными. Тонкости подготовки медицинских кадров, особенности учебного процесса, темы бесплатной и доступной медицины также не остались без внимания.