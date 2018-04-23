Волонтеры пройдут курсы по медицинскому обеспечению спортивных мероприятий

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. 27-29 апреля 2018 года в Москве более 60 добровольцев из разных регионов России пройдут сертифицированные курсы подготовки инструкторов по направлению "Медицинское обеспечение спортивных и массовых мероприятий", сообщила пресс-служба движения "Волонтеры-медики".

В рамках обучения добровольцы не только прослушают курс лекций по грамотному сопровождению спортивных и массовых мероприятий от сертифицированных тренеров, но и получат практические навыки по оказанию первой помощи, научатся работать в группах, проводить интерактивы для волонтерской команды, а также преодолеют страх публичных выступлений.

Организаторами курсов являются всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" и кафедра спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Партнером проведения обучения выступает волонтерский центр Первого МГМУ им. И.М.Сеченова.