В Москве начались мероприятия в рамках Национального дня донора

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Москве начались мероприятия Национального дня донора, в рамках которого будут организованы сбор крови, лекции для населения, а также выездные донорские мероприятия для студентов московских вузов. Об этом сообщается на сайте Службы крови.

Цель акции — привлечь внимание общественности к донорскому движению и необходимости пополнения банка крови и ее компонентов.

С 17 по 28 апреля мобильные пункты Центра переливания крови им. О.К.Гаврилова будут организованы в городских вузах для студентов, желающих присоединиться к донорскому движению. Мероприятия буду проводиться в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова, Московском государственном юридическом университете имени О.Е.Кутафина, Российском экономическом университете им. Г.В.Плеханова, Московском государственном университете пищевых производств, Московском городском педагогическом университете.

Также с 17 по 27 апреля в городских поликлиниках будут организованы тематические лекции для населения, посетить которые могут все желающие. Специалисты расскажут о донорстве, развенчают мифы и ответят на все интересующие вопросы.

19 апреля медицинские организации Москвы приглашают всех желающих сдать кровь и присоединиться к донорскому движению.