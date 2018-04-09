В СКФО пройдет первая окружная школа волонтера-медика

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. С 13 по 15 апреля на базе Северо-Осетинской государственной медицинской академии города Владикавказа состоится первая окружная школа волонтера-медика Северо-Кавказского федерального округа. Участниками школы станут волонтеры-медики Республики Северная Осетия — Алания, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края, говорится в сообщении ВОД "Волонтеры-медики".

Участников форума ждут тренинги, мастер-классы по направлениям деятельности движения, форсайт-сессии по развитию медицинского добровольчества, лидерские игры, а также встречи с экспертами.

Также в рамках первой окружной школы волонтера-медика состоится круглый стол с заместителем директора Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России, председателем всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павлом Савчуком.

Организатором школы является североосетинское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".