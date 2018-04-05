Волонтеры-медики Смоленской области реализуют проект "Здоровое село"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Активисты регионального отделения движения "Волонтеры-медики" Смоленской области совместно с сотрудниками областного Центра медицинской профилактики и преподавателями Смоленского государственного медуниверситета проводят выездные профилактические лекции в рамках волонтерского проекта "Здоровое село", сообщается на сайте движения.

В первую очередь волонтеры рассказывают о мерах профилактики ряда распространенных заболеваний и развенчивают существующие мифы об этих болезнях.

"Специалисты не только читают лекции, например, по профилактике сахарного диабета или ВИЧ-инфекции, но проводят обследования всех желающих. В связи с нехваткой кадров уровень медицинской грамотности в сельской местности недостаточно высок, поэтому наша первоочередная задача — рассказать жителям о самых простых методах предотвращения заболеваний", — отметил региональный координатор движения Антон Коротченко.

Выездные лекции уже прошли в ряде населенных пунктов в Смоленском, Ярцевском, Сафоновском, Рославльском, Руднянском и других районах, где собрали более 2000 человек. Свыше 400 селян получили медико-консультативную помощь.