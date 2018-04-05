Донорская акция "Река жизни" пройдет в Рязани

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Донорская акция "Река жизни" пройдет в Рязанской области 10-11 апреля, сообщается на сайте "Службы крови".

"До сих пор в большинстве стран единственным средством лечения гемофилии являются препараты свертывания крови. Они производятся в основном из плазмы донорской крови. Сама плазма и другие компоненты донорской крови остро востребованы для лечения людей с различными заболеваниями", — отметил координатор благотворительных проектов, президент Рязанского областного "Общества больных гемофилией" Евгений Соколов.