В Ростове прошел слет участников проекта "Волонтеры ради жизни"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В ростовском дворце творчества детей и молодежи 2 апреля состоялся слет участников нового добровольческого проекта "Волонтеры ради жизни", в котором приняло участие более 150 молодых добровольцев, сообщается на официальном сайте администрации города.

Участниками мероприятия стали волонтеры в сферах охраны здоровья, формирования здорового образа жизни, профилактики ВИЧ-инфекции, вредных привычек, туберкулеза, охраны репродуктивного здоровья сверстников.

Цель слета — поддержка добровольческих инициатив и волонтерских команд в сфере охраны здоровья и профилактики социально значимых заболеваний.

В рамках встречи для волонтеров были организованы мастер-классы и интерактивные площадки, где они получили практические навыки проведения просветительских мероприятий среди сверстников, используя подходы "равный — равному" и "обучение через развлечение". Помимо этого участники попробовали силы в тематических интеллектуальных и настольных играх, викторинах и интерактивных выставках.

Прошедшие обучение добровольцы в составе своих объединений организуют 16 профилактических сетевых акций в течение всего года.