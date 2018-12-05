В заповеднике "Земля леопарда" подвели итоги Года добровольца

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Год добровольца принес заповеднику "Земля леопарда" новые рекорды, сообщает пресс-служба организации.

В 2018 году добровольцы посадили более 30 тысяч деревьев на территории ООПТ, а также собрали 5 тонн мусора. Самые активные из них состоят в волонтерском движении национального парка "Твой след".

Для привлечения внимания к проблеме сохранения дальневосточного леопарда и оказания прямой помощи делу сохранения природы Приморья 850 волонтеров участвовали в мероприятиях, организуемых "Землей леопарда".

"В этом году нам удалось выполнить большой объем работ, реализовать ряд важных проектов. Так, мы впервые собирали такой объем мусора на экологических акциях, вывозить его приходилось целыми самосвалами. Во многом это стало возможным благодаря помощи добровольцев", ‒ сказала начальник отдела экологического просвещения ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н.Воронцова Юлия Буркова.