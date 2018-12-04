В России появятся глобальные геопарки ЮНЕСКО

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В России в скором времени появятся глобальные геопарки ЮНЕСКО. Об этом спикеры сессии "Зеленое волонтерство" объявили участникам Международного форума добровольцев, на котором были представлены лучшие практики заповедного волонтерства.

"Выявление объектов геологического наследия международного значения, необходимых для создания глобальных геопарков ЮНЕСКО — одна из задач совместных экспедиций Экспедиционного центра Министерства обороны РФ и Русского географического общества", — сообщил руководитель научно-исследовательской группы Антон Юрманов.

По его словам, в 2019 году планируется целый ряд подобных комплексных мероприятий в Дальневосточном, Северо-Западном, Южном и Сибирском федеральных округах.

Как считает Екатерина Туранова, основатель АНО Wild Camp, большинство особо охраняемых природных территорий в России имеют потенциал, необходимый для получения статуса глобального геопарка ЮНЕСКО.

В нашей работе с национальными парками России мы придерживаемся вовлечения молодежи в эковолонтерство, которое развивается в глобальных геопарках за рубежом", — добавила она.

Также, по мнению Наргиз Айтугановой, специалиста в области Всемирного наследия ЮНЕСКО, участие в программе "Глобальные геопарки ЮНЕСКО" будет способствовать признанию передового опыта России в области сохранения и управления природным наследием.

Сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО была создана в 2015 году для поощрения сотрудничества между объектами международного геологического значения, которые сочетают в себе принципы охраны наследия, образования и устойчивого развития. В настоящее время насчитывается 140 глобальных геопарков ЮНЕСКО в 38 странах мира.