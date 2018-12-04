Год волонтера
Развитие экограмотности: кому и для чего нужны зеленые добровольцы
© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России
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Развитие экограмотности: кому и для чего нужны "зеленые" добровольцы

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Значение эковолонтерства для России обсудили в рамках сессии "Зеленое волонтерство: современное состояние и перспективы развития" на Международном форуме добровольцев.

Культурное волонтерство: сохранение исторического наследия и прокачка креативности
© Анастасия Кончаковская
Культурное волонтерство: сохранение наследия и прокачка креативности

В своем приветственном слове специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поблагодарил эковолонтеров за их помощь в сохранении природы.

"С помощью добровольцев в последний год убрано свыше 11 тысяч нелегальных свалок. Это впечатляющая цифра", — сказал он.

Много делается на особо охраняемых природных территориях — волонтеры убирают следы прошлой хозяйственной деятельности, придают заповедникам первозданный вид, подчеркнул Иванов.

Он также отметил, что необходимо бороться с тем, что граждане сами мусорят. "Многие идут и по ходу бросают бумажки, какой-то мусор. В других странах за это можно получить штраф. Нам тоже надо вводить какие-то меры", — сказал он.

Сергей Иванов выразил некоторую настороженность по отношению к экотуризму. При этом он признал, что развитие разумной инфраструктуры для экотруизма может способствовать безопасному посещению особо охраняемых природных территорий.

Андрей Барышников, директор Росзаповедцентра Минприроды России, отметил, что Год добровольца в России дал большой толчок развитию в том числе и "зеленого" волонтерства. При этом он отметил, что экологическое добровольчество — не только уборка мусора, но и просвещение, помощь в создании инфраструктуры для экотуризма и научных исследованиях, а также по многим другим направлениям.

За 2018 год было проведено около 2 тысяч экоакций с участием более 50 тысяч волонтеров. Казалось бы, людей не так много, а результаты впечатляют", — добавил Барышников.

Генеральный директор АНО Экспоцентр "Заповедники России" Мирзега Абдуселимов в свою очередь выразил сожаление, что эковолонтеры не имеют глобальной информационной площадки для коммуникации, обмена опытом, как это происходит у волонтеров-медиков. При этом он подчеркнул, что "зеленое" волонтерство набирает обороты и благодаря участникам различных экопроектов позволяет ликвидировать последствия небрежного отношения к природе.

"Летом мы организовали новый образовательный проект — всероссийский лагерь экологических волонтеров "Экодемия". Они узнали о правилах поведения на ООПТ и теперь передают эти знания своим единомышленникам", — отметил он.

Кроме того, волонтерство не просто помогает сохранить природу, но и приобщает людей к общему делу, учит любить свою страну, отметила в свою очередь Наталья Данилина, директор Экоцентра "Заповедники".

Дело не только в том, чтобы убрать мусор, хотя это очень важно, но и сделать так, чтобы он не вернулся, подчеркнула в своем выступлении координатор молодежного эковолонтерского движения "Мосэко" Анна Нафиева.

Участники сошлись во мнении, что волонтерство на заповедных землях открывает для всех желающих уникальную возможность побывать в заповедных уголках страны и при этом помочь природе родного края, сохранить его для будущих поколений.

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