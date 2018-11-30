Заповедник "Брянский лес" наградит самых активных лесных волонтеров

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Заповедник "Брянский лес" 5 декабря, в Международный день добровольца, вручит грамоты и подарки самым активным волонтерам, весь год помогавшим заповедной территории, говорится в сообщении на портале "Заповедная Россия".

"Мы очень рады, что у нас есть такие замечательные волонтеры. И при каждом их приезде привязываешься к ним все больше. У нас как будто одна большая заповедная семья получилась! И сплотила нас любовь к "Брянскому лесу"", ‒ отметила специалист по экологическому просвещению заповедника Кристина Павлова.

Проект "Волонтерские выходные в "Брянском лесу"" заповедник реализует с 2016 года. За это время свой вклад в сохранение природы внесли около 400 волонтеров.

В этом году волонтеры убрали большую свалку недалеко от центральной усадьбы заповедника, подготовили подкормочные веники для копытных, соорудили детский фотодром, покрыли пропиткой тропу "Музей наличников" и сруб для будущего музея деревянного быта, а также оказали помощь в создании центра реабилитации для птиц.

В следующем волонтерском сезоне планируется приводить в порядок экологические тропы, заготавливать подкормочные веники для копытных, проводить детские экспедиции и уборку, где это необходимо.