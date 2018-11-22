Около 2 млн добровольцев участвовали в 2018 году в акциях "Вода России"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Около двух миллионов добровольцев в 2018 году приняли участие во всероссийской акции по уборке берегов "Вода России", заявил директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий Кириллов.

"Волонтеры всероссийской акции по уборке берегов "Вода России" в Год добровольца очистили 5,3 тысячи водоемов в 85 регионах, собрав 1,7 миллиона мешков мусора и установили новый рекорд — как по численности участников, так и по количеству собранного мусора", — сказал Кириллов журналистам.

Акция, организованная Минприроды России, проходила с 1 марта по 30 сентября. Участники убрали берега крупнейших рек и озер России: Байкал, Ладожское, Онежское, Телецкое озёра, а также реки Волга, Енисей, Дон, Урал, Печора, Обь и Амур. В ряде регионов уборки впервые проводились с применением технологии раздельного сбора отходов.

Первое место в рейтинге самых активных регионов разделили Ингушетия и Ростовская область, второе — Якутия и Кабардино-Балкария. В десятку самых активных регионов-участников также вошли Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Коми, Хакасия, Красноярский край, Курская и Липецкая области.

Цель акции "Вода России" — популяризовать идеи уважительного и бережного отношения к уникальным водным объектам нашей страны. На протяжении последних лет мы наблюдаем постоянный рост числа участников акции. А значит, все больше людей осознают свою личную ответственность за сохранение водных ресурсов и вносят вклад в сохранение чистоты водоемов", — добавил Кириллов.

Акция "Вода России" проводится ежегодно с 2014 года. В 2014 году было очищено 1,7 тысячи водоемов в 54 регионах, в акции приняли участие 200 тысяч человек. В 2015 году — 3,5 тысячи водоемов в 72 регионах, в акции приняли участие 300 тысяч человек. В 2016 году — 9 тысяч водоемов в 80 регионах России, в акции приняли участие 1 миллион человек. В 2017 году 1,5 миллиона человек приняли участие в уборке 10 тысяч водоемов в 80 регионах России.