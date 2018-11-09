Встал, умылся, убери Арктику: зачем волонтеры очищают необитаемые острова

В Карском море есть остров в форме муравьеда. Его территорию густо заполняют обломки деталей машин и ржавые бочки из-под топлива, которые остались после первой волны освоения арктических территорий 1960–1970 годов. Остров был очередной точкой на карте в великом путешествии, а превратился в свалку, когда поставленные государством задачи были выполнены. Организация «Зеленая Арктика» уже второй год проводит экспедиции по очистке острова от мусора с участием волонтеров из разных стран. Корреспондент спецпроекта «Год волонтера» поговорил с организаторами и участниками об уборке островов в Карском море.
Экспедиции в 2017 и 2018 годах на остров Вилькицкого организованы совместно двумя компаниями НП «Российский центр освоения Арктики» и МОЭО «Зеленая Арктика». Первая отвечала за работу ученых и доставку всей экспедиции на остров, вторая непосредственно проводила работы по очистке. Прошлым летом ученые взяли пробы почвы и воды, оценили объем мусора, и волонтеры приступили к работе.
«У тех людей были свои задачи»
Председатель МОЭО «Зеленая Арктика» Алексей Рудковский так объясняет появление мусора на острове.
«В советские годы велось промышленное освоение всех арктических территорий, у тех людей были свои задачи. Кто-то их сейчас обвиняет, но я думаю, в этом нет смысла. Тогда нужно было быстро открыть как можно больше территорий, чтобы их обжить», – говорит Рудковский.
В течение 70 лет туда завозили бочки с топливом, чтобы заправлять дизель-генераторы, которые расходовали по 20 литров топлива в час. Теперь уже никто и не вспомнит, сколько десятков этих генераторов привезли на Вилькицого. А вот о вывозе тары тогда не думали, потому что не было такой задачи. Теперь волонтеры очищают острова для следующих «осваивателей».
«Нам нужно привести территорию в первозданный вид, ведь когда сюда придут наши промышленники, мы им сможем сказать: в каком состоянии вам передаем, в таком она и должна остаться. Иначе они смогут сказать: вы нам ее такую отдали, что вы от нас хотите?» – говорит Рудковский.
Экспедиции по очистке островов в Арктике Алексей называет работой над ошибками, и эту работу они ведут не первый год. В 2012 году отряд волонтеров отправился на уборку острова Белый в сотне километров от Вилькицкого. Тогда они руками собрали 75 тонн металлолома, но решили, что можно и больше. За пять лет они собрали 1200 тонн металлолома и другого мусора, демонтировали 19 строений, непригодных для эксплуатации. За эти годы в работах поучаствовало 150 волонтеров из семи стран.
«Пришлось хорошенько поработать руками»
13 июля 2017 года первая экспедиция высадилась на острове Вилькицкого. Группа ученых подсчитала, что на нем скопилось 800 тонн металлолома.
Руководитель добровольческого движения «Волонтеры Арктики» Евгений Рожковский рассказывает, что добровольцы проходят сложные испытания, чтобы оказаться в отряде, ведь работать и жить придется в тяжелых условиях и попросить кого-то покинуть остров физически невозможно.
«Ребята приезжают заряженные, они понимают, куда едут и что им предстоит делать», – говорит Рожковский.
Женщин в команду не берут, так как для работы требуются серьезная физическая сила и выносливаость, и даже опытные добровольцы за время смены, которая длится 15 дней, могли потерять по несколько килограммов веса.
«В этом году добровольцы очистили район полярной метеостанции, это около 10 гектаров земли, прилегающую территорию военной части и всю береговую линию острова – 20 гектаров земли», – рассказывает Рожковский. Мужчины собрали больше 2600 металлических бочек и 129 тонн металлолома и сложили, чтобы в будущем его можно было удобно погрузить на баржу и вывезти.
Каждый день рядом с волонтерами дежурил один спасатель МЧС, который следил за безопасностью. «Медведи приходили, но нельзя назвать это опасной встречей», – вспоминает Рожковский. На острове проблемой могут стать не дикие животные, а погода. Пока в средней полосе России люди страдали от жары, на острове выпал снег, а ветер дул с такой силой, что жилой домик заметно потряхивало. Евгений вспоминает, что в один из дней волонтеры половину времени работали под дождем, а вторую половину дня сушили одежду. Иногда устраивали выходной, когда добровольцы могли все вместе прогуляться по острову.
Волонтер Григорий Покрас этим летом впервые оказался на острове Вилькицкого, но до этого три года ездил на уборку острова Белый. Он вспоминает, что в самом начале просто хотел оказаться в диких условиях, поэтому и отправился на остров Белый в поисках приключений, а потом просто не смог отказаться от поездок, даже несмотря на очень тяжелый труд в жестоких условиях.
«Формат волонтерских проектов – это что-то созидательное, что отвечает моим внутренним потребностям. В таких экспедициях принимают участие люди разных профессий, с разными ценностями и интересами, но, несмотря на это, всех объединяет желание сделать мир вокруг себя немножко лучше», – говорит Покрас.
Об особом единении в коллективе говорят и другие участники экспедиции. Несмотря на арктический климат, на острове сложилась своя атмосфера, где даже работать было приятно.
«Пришлось хорошенько поработать руками, мы взяли такой ударный темп… Под конец экспедиции спина немного так напряглась, действительно чувствовалась усталость», – говорит Покрас и тут же добавляет, что планирует поехать убирать остров Вилькицкого в 2019 году.
Волонтер Георгий Андреев уже четыре раза ездил с экологическими экспедициями в Арктику и написал об этом небольшое эссе. Он рассказывает, что официально необитаемый остров Вилькицкого любят посещать животные, а следом за ними и браконьеры. Для них охота среди редких заброшенных зданий представляет собой стрельбу в тире. Волонтеры привлекли внимание СМИ, поэтому органы следствия возбудили уголовное дело по факту браконьерства.
В записях Андреева встречаются и позитивные воспоминания, связанные с животными. Например, однажды они спасли раненого медвежонка.
«Раненый браконьером, убившим его маму, он пришел к нашей базе, будто бы знал, что люди помогут. <…> Бедолагу поймали, поселили в пустующем доме, где для него сделали вольер, и сначала откармливали кашей, замешивая в нее антибиотики, а через несколько дней, когда зверь быстро пошел на поправку, кашу заменили рыбой», – пишет Андреев. Потом за зверем прилетели зоологи и перевезли в Пермский зоопарк, потому что оставлять в дикой природе его было нельзя.
А под конец смены к ним снова зашел медведь, только позитива у участников группы эта встреча не вызвала.
«Когда мы уже ждали вертолет, ветер с моря задул с такой силой, что старый барак, доставшийся нам в наследство от метеорологов, буквально колотило мелкой дрожью, а при очередном особенно сильном порыве ветра вышибло входную дверь. Как раз в это время, в бушующем шквале и сумраке ночи вокруг барака в поисках еды бродила медведица с двумя медвежатами. Спать в ту ночь мы легли лишь после того, как заколотили дверной засов сотыми гвоздями», – вспоминает Андреев.
Собрать собрали, но вывезти непросто
Проводить волонтерские программы по уборке Арктики было бы гораздо проще, если бы средства на это выделяло государство, однако, по словам Алексея Рудковского, работа МОЭО «Зеленая Арктика» попадает в некоторую правовую коллизию. Федеральная программа предусматривает выделение средств для уборки только в том случае, если территория признается объектом экологического ущерба. Для этого объект должен быть внесен в реестр Минприроды, но остров Вилькицкого в нем не окажется, потому что масштаб загрязнения на душу населения ничтожно мал, ведь остров официально признан необитаемым.
«Мы со своими объемами мусора в Арктике никогда не сможем сравниться с мусорными полигонами, например, Московской области. Можно забыть, что какие-то территории Арктики попадут в реестр объектов накопленного экологического ущерба», – рассказал Алексей.
Но работа волонтеров продолжается собственными силами на деньги спонсоров. Рудковский затрудняется назвать день, когда весь мусор с Вилькицкого удастся вывезти. Во-первых, крайне трудно учесть все факторы уборки, ведь работы ведутся в сложных метеорологических условиях. Во-вторых, это очень дорого – только аренда судна, которое понадобится на две-три недели, обойдется в 800–900 тысяч рублей в сутки. То есть окупить перевозку продажей металлолома не получится.
По предварительным подсчетам, мусор удастся вывезти через два-три года. Следующая экспедиция отправится на остров Вилькицкого летом 2019 года.
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