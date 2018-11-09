Встал, умылся, убери Арктику: зачем волонтеры очищают необитаемые острова

Экспедиции в 2017 и 2018 годах на остров Вилькицкого организованы совместно двумя компаниями НП «Российский центр освоения Арктики» и МОЭО «Зеленая Арктика». Первая отвечала за работу ученых и доставку всей экспедиции на остров, вторая непосредственно проводила работы по очистке. Прошлым летом ученые взяли пробы почвы и воды, оценили объем мусора, и волонтеры приступили к работе.

«У тех людей были свои задачи»

Председатель МОЭО «Зеленая Арктика» Алексей Рудковский так объясняет появление мусора на острове.

«В советские годы велось промышленное освоение всех арктических территорий, у тех людей были свои задачи. Кто-то их сейчас обвиняет, но я думаю, в этом нет смысла. Тогда нужно было быстро открыть как можно больше территорий, чтобы их обжить», – говорит Рудковский.

В течение 70 лет туда завозили бочки с топливом, чтобы заправлять дизель-генераторы, которые расходовали по 20 литров топлива в час. Теперь уже никто и не вспомнит, сколько десятков этих генераторов привезли на Вилькицого. А вот о вывозе тары тогда не думали, потому что не было такой задачи. Теперь волонтеры очищают острова для следующих «осваивателей».