На Гоа прошел первый международный экоквест "Чистые игры"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. 31 октября на одном из пляжей в индийском штате Гоа прошли первые международные "Чистые игры", сообщает пресс-служба проекта.

Экологический квест собрал участников из Швейцарии, Франции, Японии, Индии, Уганды и России. В этот раз организаторы решили специально смешивать команды, чтобы получилось интернациональное сотрудничество.

Традиционно для проекта "Чистые игры" участники соревновались в уборке и сортировке мусора, а за собранный раздельно пластик и стекло получали дополнительные баллы. Кроме того, дополнительные очки можно было получить за необычные предметы, найденные среди мусора.

По окончании квеста в торжественной атмосфере участникам и победителям вручили подарки.

"Чистые игры" в Гоа стали первыми международными играми в истории проекта. По итогам экоквеста организаторы проекта подписали соглашение о проведении "Чистых игр" на территории Гоа.

На сегодняшний день подобные соглашения уже подписали представители Армении, Сербии, Германии, Китая, Испании, Молдовы, Украины, Аргентины, Танзании, Уганды, Панамы, Нигерии, Малави и Вьетнама, Колумбии и Доминиканской Республики.