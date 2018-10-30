Волонтеры обустраивают экологические тропы в горах Северного Урала

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Волонтеры помогают в благоустройстве экологических троп на территории Печоро-Илычского заповедника, сообщает портал "Добровольцы России". Совместно с АНО "Северный Урал" заповедник проводит работы на маршруте с 2016 года.

За один летний месяц работ в 2018 году совместными усилиями волонтеров, государственных инспекторов заповедника и туристов установлено 50 метров деревянных настилов на металлических опорах на заболоченных участках маршрута, уложено 65 метров стланей в переувлажненных местах тропы.

Кроме того, в горном лагере "Вологодская грань" (пропускной пункт на границе заповедника, где останавливаются все туристы, идущие на плато Маньпупунер), волонтеры установили беседку на 16 человек с очагом, спутниковое ТВ и интернет, и теперь в лагере есть возможность зарядить гаджеты и связаться с Большой землей.

Экологический маршрут "Исток реки Печора — плато Маньпупунер" протяженностью 10 километров является наиболее популярным на территории заповедника. С каждым годом возрастает число пеших туристов, желающих посетить природный памятник. Это приводит к увеличению нагрузки на тропу, на которой и без того имеется большое количество переувлажненных и заболоченных мест. На данный момент маршрут рассчитан на прохождение одной пешей группой не более 15 человек в день.