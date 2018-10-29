В Японии прошли первые "Чистые игры"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На японском острове Хоккайдо впервые прошел экологический квест "Чистые игры", по итогам которого было собрано более 350 килограммов мусора, сообщает пресс-служба проекта.

Участники акции, приняв участие в сортировке отходов, отметили, что их большая часть — неяпонского происхождения.

Идея провести "Чистые игры" пришла к местному координатору проекта Ольге Хаяси после общения с подругой, живущей в Петербурге. Результаты экоквеста превзошли все ожидания.

"Мы были поражены количеством собранных отходов. Некоторые из наших организаторов участвовали в волонтерских сборах мусора ранее — они сказали, что еще никогда так много собрано не было. Интерес к игре проявили и местные рыбаки, которые помогали командам: кто-то собирал сам по себе, кто-то разработал командную тактику. Мы благодарны команде "Чистых игр" из Санкт-Петербурга за поддержку и терпение — ребята занимаются действительно важным делом. Теперь мы планируем поддержать проект и рассказать о нем жителям Японии", — рассказала Ольге Хаяси по итогам мероприятия.

Прошедшая игра стала тестовой на территории Японии. Весной следующего года, как отметил основатель проекта Дмитрий Иоффе, планируется провести квест единовременно в нескольких японских городах.

"Для этой страны сбор мусора и распределение отходов — важнейший вопрос экологии. Японцы внимательно следят за чистотой своих городов, поэтому для них "Чистые игры" — это еще и повод доказать, что их отношение к экологии, их стремление жить в чистой стране не проходят даром. На сегодняшний день у нас большие планы в этой стране: жители здесь живо заинтересовались проектом, готовы помогать в организации и распространении нашей идей", — сказал он.

На 25-й Всемирной конференции Международной ассоциации волонтерских усилий, которая проходила 16 по 20 октября в городе Аугсбурге (Германия), организаторы "Чистых игр" подписали соглашения о проведении экоквестов в Кении и Малайзии. 31 октября экоквест пройдет в рамках программы Всемирного конгресса Международной молодежной палаты (JCI) в индийском Гоа.