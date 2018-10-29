Волонтеры заложили рощу в нацпарке "Лосиный остров"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Более 150 волонтеров приняли участие в акции по лесовосстановлению в национальном парке "Лосиный остров". В ходе мероприятия, которое состоялось 27 октября, добровольцы высадили более 100 саженцев сосны на территории в 40 гектаров, сообщает пресс-служба АНО "Экспоцентр "Заповедники России".

В посадке также участвовали сотрудники национального парка, студенты столичных вузов, представители волонтерских организаций и экологические активисты.

"Сегодня мы посадили сеянцы хвойных деревьев и заложили рощу волонтеров. Роща высажена более крупными саженцами в количестве 101 штуки — именно столько лет исполняется заповедной системе России в этом году", — отметил директор нацпарка Игорь Сарафанов.

Перед началом акции все участники получили специальный инвентарь, в том числе меч Колесова — главное орудие, которое используется в лесопосадке. Кроме того, все волонтеры прошли специальный инструктаж и осуществляли посадку под присмотром государственных инспекторов "Лосиного острова".

"Благодаря экологическим акциям молодое поколение с малых лет впитывает любовь и бережное отношение к природе. Учится ее ценить и сохранять для будущих поколений", — резюмировал Сарафанов.