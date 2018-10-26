В рамках экологического квеста в Ленинградской области соберут покрышки

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Экологический квест "Охота на колеса" будет проходить с 27 октября по 11 ноября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в третий раз, сообщает пресс-служба проекта.

Осенью 2017 года и летом 2018-го игра проходила в два этапа: вначале участники наносили на карту несанкционированные свалки с покрышками, а затем убирали их и доставляли покрышки в специальные пункты приема. Во время второй "Охоты на колеса" активисты собирали покрышки на трех автозаправочных станциях.

Квест разработан создателями экологического проекта "Чистые игры".

"В Ленинградской области, как и во многих других регионах нашей страны, существует серьезная проблема несанкционированного складирования использованных автомобильных покрышек. <…> К сожалению, лишь малая часть отработанных покрышек отправляется на переработку. Мы предлагаем жителям способствовать решению этой проблемы в игровой форме", — отметил основатель проекта "Чистые игры" Дмитрий Иоффе.

Всего за две игры участники нанесли на карту 119 свалок с более чем 6500 покрышками. Семьдесят одну тонну покрышек переработали в резиновую крошку на заводах — партнерах акции.

Активности третьего квеста изменят — теперь игроки сосредоточатся на вывозе уже найденных свалок, первый из которых состоится 27 октября на окраине Нового Девяткино.

Подробнее об "Охоте на колеса" можно прочитать на официальном сайте мероприятия.