"Чистые игры" будут сотрудничать с малазийскими и кенийскими проектами

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Основатель "Чистых игр" Дмитрий Иоффе подписал соглашения о сотрудничестве с членами делегации Кении и с главной студенческой добровольческой организацией Малайзии на полях Всемирной конференции Международной ассоциации волонтерских усилий (IAVE), которая проходила с 16 по 20 октября в городе Аугсбурге (Германия), сообщает пресс-служба проекта.

На сегодняшний день аналогичные документы подписали представители Армении, Сербии, Германии, Китая, Испании, Молдовы, Украины, Аргентины, Танзании, Уганды, Панамы, Нигерии, Малави и Вьетнама, Колумбии и Доминиканской республики.

Иоффе также анонсировал очередное мероприятие "Игр", которое состоится 31 октября в рамках программы Всемирного конгресса Международной молодежной палаты JCI в индийском Гоа.

"Чистые игры" получили высокие оценки участников IAVE, заинтересовали многих. Это важно для дальнейшей международной экспансии проекта, а для меня как его автора и основателя — доказательство правильного развития "Чистых игр". Наша цель на ближайшее несколько лет — провести соревнования во всех частях света — от Африки до Америки. Уверен, вместе с моей командой это удастся реализовать, а игры в Индии в конце октября станут очередным этапом нашей международной программы", — подвел итоги конференции основатель проекта.

На мероприятии также состоялась премьера музыкального клипа про "Чистые игры" на английском языке.

Напомним, участниками 25-й Всемирной конференции Международной ассоциации волонтерских усилий стали более 1000 представителей волонтерского движения из более чем 70 стран мира. Россию на мероприятии представляли руководители и члены крупнейших объединений и проектов, общественных и образовательных организаций.