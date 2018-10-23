Волонтеры перевыполнили программу выходных в "Брянском лесу"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Десять человек приняли участие в волонтерских выходных в усадьбе заповедника "Брянский лес", сообщается на сайте "Заповедная Россия".

Уточняется, что главной задачей волонтеров было покрыть здание будущего небольшого музея деревянных вещей специальными пропитками, чтобы подготовить сооружение к зиме. Но кроме этого была выполнена и часть работы на тропе "Музей наличников": добровольцы покрыли пропиткой опоры наличников и скамьи на тропе.

Очень радостно было встретить новых людей, которые с энтузиазмом взялись за работу. Выходные пролетели очень быстро", — отметила специалист по экологическому просвещению заповедника "Брянский лес" Кристина Павлова.

Среди волонтеров были и те, кто приехал впервые, и те, кто уже неоднократно участвовал в проектах заповедника. Для тех, кто впервые оказался на территории "Брянского леса", сотрудники заповедника провели экскурсию по тропе "Наш дом — Брянский лес".