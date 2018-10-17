Волонтеры высадят 40 тысяч деревьев в парке "Лосиный остров"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. 27 октября на территории национального парка "Лосиный остров" пройдет масштабная акция в рамках программы лесовосстановления на особо охраняемых природных территориях. Силами волонтеров на площади более 10 гектаров будут высажены 40 тысяч саженцев, сообщает пресс-служба Года добровольца в России.
Мероприятие призвано не только поддержать идею возрождения лесов, но и обратить внимание общественности и представителей власти на экологическое воспитание.
Акция организована в рамках проведения Года добровольца в России Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" и АНО "Экспоцентр "Заповедники России".