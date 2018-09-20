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Волонтер помогла полярной станции принять туристов в Арктике
© Пресс-служба национального парка "Русская Арктика"
(обновлено: 13:15 20.09.2018)
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Волонтер помогла полярной станции принять туристов в Арктике

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Этим летом впервые в истории национального парка "Русская Арктика" на полярной станции "Бухта Тихая" одновременно жили и работали 20 человек: сотрудники, привлеченные эксперты, реставраторы и волонтеры, сообщает пресс-служба нацпарка.

Национальный парк «Русская Арктика»
© РИА Новости / Вера Костамо
Национальный парк "Русская Арктика"

За летний период станция приняла туристов с семи круизных лайнеров. Большую помощь в работе с посетителями оказывала доброволец, студентка географического факультета МГУ Евгения Маслобоева. Во время туристических высадок она помогала в работе с клиентами сувенирного магазина и почтового отделения, выполняя функции переводчика. К слову, в этом самом северном почтовом отделении в мире за лето было сделано около 1500 почтовых отправлений. Также, по инициативе волонтера был разработан опросник, который позволяет получить отзывы посетителей нацпарка о туристических услугах станции.

© Пресс-служба национального парка "Русская Арктика"Волонтер помогла полярной станции принять туристов в Арктике
© Пресс-служба национального парка "Русская Арктика"
Волонтер помогла полярной станции принять туристов в Арктике

Еще одним важным событием прошедшего сезона в Тихой стала работа волонтера из Москвы, студентки. Евгения — доброволец с международным опытом, в течение пяти лет участвовала в волонтерских проектах в разных странах мира: в экологическом проекте на севере Италии и в Словакии, помогала одному из национальных парков Австрии, сотрудничала в качестве волонтера с организациями Исландии и Испании. Этот опыт, а также свободное владение английским языком, стали ее преимуществами при выборе волонтера в Тихую на полевой сезон", — рассказал руководитель экспедиционной группы, начальник отдела экологического просвещения и туризма национального парка "Русская Арктика" Андрей Кунников.

Кроме того, за лето в бухте Тихая было выполнено несколько задач экологического просвещения. Сотрудники подготовили экспонаты для выставки, посвященной 90-летию полярной станции, — она откроется в Архангельске весной 2019 года. Также были отобраны образцы горных пород для экспозиции, иллюстрирующей геологическое строение и историю архипелага Земля Франца-Иосифа — северной части национального парка. А эксперт из Москвы составила паспорт экологической тропы в бухте, который будет оформлен до конца года.

В течение летнего периода сотрудники полярной станции готовились к приему будущих туристов — проводили реставрационные работы и развивали инфраструктуру заповедной территории. В результате было отремонтировано историческое здание бани, началось строительство гостевого дома, а реставраторы Арктического музейно-выставочного центра из Санкт-Петербурга приступили к преобразованию деревянного самолетного ангара 1932 года в самый северный в мире музей освоения Северного полюса.

Айсберг в бухте Тихая, Земля Франца-Иосифа, национальный парк Русская Арктика
© РИА Новости / Вера Костамо
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