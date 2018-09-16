Год волонтера
Акцию по уборке во Всемирный день чистоты провел проект Чистые игры
© Пресс-служба проекта «Чистые Игры»
(обновлено: 10:39 16.09.2018)
0200

Акцию по уборке во Всемирный день чистоты провел проект "Чистые игры"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. 15 сентября, во Всемирный день чистоты, неравнодушные люди выходят на субботники в 150 странах мира, чтобы сделать планету чище. Глобальная цель — вовлечь 5% населения в уборку, и тогда это станет толчком для изменений в обществе, сообщает пресс-служба проекта "Чистые игры".

День чистоты проводится с 2008 года по инициативе эстонцев: тогда 50 тысяч добровольцев за один день собрали 10 тысяч тонн мусора и доставили его на легальные свалки. Так возникло движение "Сделаем!", к которому примкнуло множество единомышленников по всему миру. Нынешняя акция началась в 10 часов утра в Новой Зеландии и за 36 часов охватит всю планету.

Города России поборются за кубок чистоты
© РИА Новости / Максим Богодвид
Города России поборются за кубок чистоты
Многие организаторы в России выбрали для этого дня формат "Чистых игр" — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проводятся по всей стране с 2014 года. Участники экологического квеста делятся на команды и очищают выбранную территорию на скорость. За количество и качество собранного мусора, а также дополнительные задания каждая команда получает баллы. Команда, набравшая максимальное количество баллов, становится победителем.

Благодаря специальному приложению и сайту проекта статистику всех игр удалось объединить в единый командный зачет, победитель которого получит Кубок чистоты. Также на интерактивной карте можно увидеть все игры, участвующие в кубке, и отметки игроков об очищенной территории.

Почти 5 тысяч волонтеров из разных городов соревновались друг с другом, в итоге совместно им удалось собрать 80 тонн мусора, половина которого была собрана раздельно и отправлена во вторичную переработку.

Около 6 тысяч волонтеров примут участие в Чистых играх во Всемирный день чистоты
© РИА Новости / Максим Блинов
6 тысяч волонтеров заявлено на "Чистые игры" во Всемирный день чистоты
Акция проходила в 58 городах РФ. Челябинская область стала первой в региональном зачете, там состоялось восемь игр. За ним идет Пермский край, в котором провели четыре игры. И на третьем месте Республика Мордовия. Там к Кубку чистоты присоединилось всего два города — Рузаевка и Саранск, но участники акции показали отличные результаты.
В командном зачете первое и второе места заняли команды из Челябинска под названием "Чистые лоси" и "Green Пингвин". Третье место досталось команде "Монстры чистоты" из Пятигорска.

В различных регионах к мероприятию присоединились общественные деятели. Участники рассказывают об играх и делятся впечатлениями в социальных сетях. Множество положительных отзывов можно найти по хештегу #чистыеигры.

С одной стороны, это были соревнования за кубок и конкуренция команд, но все прошло в очень дружественной атмосфере, все стремились помочь друг другу ради нашей общей цели", — отмечает одна из участниц.

По словам организаторов, именно в Год добровольца и во многом благодаря активной позиции граждан удалось реализовать столь масштабную акцию по уборке.

"В будущем мы планируем делать такие турниры два раза в год. Это дало бы нам большой опыт в объединении большого количества добровольцев, для того чтобы убрать как можно больше загрязненных территорий. Оказалось, что мы можем делать не только экологические соревнования, но и целые экологические спортивные турниры по всей России. Следующий шаг — экологические спортивные лиги. Например, могут быть школьные, студенческие или корпоративные "Чистые игры", — прокомментировал Дмитрий Иоффе, основатель "Чистых игр".

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена