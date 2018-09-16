Акцию по уборке во Всемирный день чистоты провел проект "Чистые игры"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. 15 сентября, во Всемирный день чистоты, неравнодушные люди выходят на субботники в 150 странах мира, чтобы сделать планету чище. Глобальная цель — вовлечь 5% населения в уборку, и тогда это станет толчком для изменений в обществе, сообщает пресс-служба проекта "Чистые игры".

День чистоты проводится с 2008 года по инициативе эстонцев: тогда 50 тысяч добровольцев за один день собрали 10 тысяч тонн мусора и доставили его на легальные свалки. Так возникло движение "Сделаем!", к которому примкнуло множество единомышленников по всему миру. Нынешняя акция началась в 10 часов утра в Новой Зеландии и за 36 часов охватит всю планету.

Многие организаторы в России выбрали для этого дня формат "Чистых игр" — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проводятся по всей стране с 2014 года. Участники экологического квеста делятся на команды и очищают выбранную территорию на скорость. За количество и качество собранного мусора, а также дополнительные задания каждая команда получает баллы. Команда, набравшая максимальное количество баллов, становится победителем.

Благодаря специальному приложению и сайту проекта статистику всех игр удалось объединить в единый командный зачет, победитель которого получит Кубок чистоты. Также на интерактивной карте можно увидеть все игры, участвующие в кубке, и отметки игроков об очищенной территории.

Почти 5 тысяч волонтеров из разных городов соревновались друг с другом, в итоге совместно им удалось собрать 80 тонн мусора, половина которого была собрана раздельно и отправлена во вторичную переработку.

Акция проходила в 58 городах РФ. Челябинская область стала первой в региональном зачете, там состоялось восемь игр. За ним идет Пермский край, в котором провели четыре игры. И на третьем месте Республика Мордовия. Там к Кубку чистоты присоединилось всего два города — Рузаевка и Саранск, но участники акции показали отличные результаты.В командном зачете первое и второе места заняли команды из Челябинска под названием "Чистые лоси" и "Green Пингвин". Третье место досталось команде "Монстры чистоты" из Пятигорска.

В различных регионах к мероприятию присоединились общественные деятели. Участники рассказывают об играх и делятся впечатлениями в социальных сетях. Множество положительных отзывов можно найти по хештегу #чистыеигры.

С одной стороны, это были соревнования за кубок и конкуренция команд, но все прошло в очень дружественной атмосфере, все стремились помочь друг другу ради нашей общей цели", — отмечает одна из участниц.

По словам организаторов, именно в Год добровольца и во многом благодаря активной позиции граждан удалось реализовать столь масштабную акцию по уборке.

"В будущем мы планируем делать такие турниры два раза в год. Это дало бы нам большой опыт в объединении большого количества добровольцев, для того чтобы убрать как можно больше загрязненных территорий. Оказалось, что мы можем делать не только экологические соревнования, но и целые экологические спортивные турниры по всей России. Следующий шаг — экологические спортивные лиги. Например, могут быть школьные, студенческие или корпоративные "Чистые игры", — прокомментировал Дмитрий Иоффе, основатель "Чистых игр".