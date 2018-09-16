Акцию по уборке во Всемирный день чистоты провел проект "Чистые игры"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. 15 сентября, во Всемирный день чистоты, неравнодушные люди выходят на субботники в 150 странах мира, чтобы сделать планету чище. Глобальная цель — вовлечь 5% населения в уборку, и тогда это станет толчком для изменений в обществе, сообщает пресс-служба проекта "Чистые игры".
День чистоты проводится с 2008 года по инициативе эстонцев: тогда 50 тысяч добровольцев за один день собрали 10 тысяч тонн мусора и доставили его на легальные свалки. Так возникло движение "Сделаем!", к которому примкнуло множество единомышленников по всему миру. Нынешняя акция началась в 10 часов утра в Новой Зеландии и за 36 часов охватит всю планету.
Благодаря специальному приложению и сайту проекта статистику всех игр удалось объединить в единый командный зачет, победитель которого получит Кубок чистоты. Также на интерактивной карте можно увидеть все игры, участвующие в кубке, и отметки игроков об очищенной территории.
Почти 5 тысяч волонтеров из разных городов соревновались друг с другом, в итоге совместно им удалось собрать 80 тонн мусора, половина которого была собрана раздельно и отправлена во вторичную переработку.
В командном зачете первое и второе места заняли команды из Челябинска под названием "Чистые лоси" и "Green Пингвин". Третье место досталось команде "Монстры чистоты" из Пятигорска.
В различных регионах к мероприятию присоединились общественные деятели. Участники рассказывают об играх и делятся впечатлениями в социальных сетях. Множество положительных отзывов можно найти по хештегу #чистыеигры.
С одной стороны, это были соревнования за кубок и конкуренция команд, но все прошло в очень дружественной атмосфере, все стремились помочь друг другу ради нашей общей цели", — отмечает одна из участниц.
По словам организаторов, именно в Год добровольца и во многом благодаря активной позиции граждан удалось реализовать столь масштабную акцию по уборке.
"В будущем мы планируем делать такие турниры два раза в год. Это дало бы нам большой опыт в объединении большого количества добровольцев, для того чтобы убрать как можно больше загрязненных территорий. Оказалось, что мы можем делать не только экологические соревнования, но и целые экологические спортивные турниры по всей России. Следующий шаг — экологические спортивные лиги. Например, могут быть школьные, студенческие или корпоративные "Чистые игры", — прокомментировал Дмитрий Иоффе, основатель "Чистых игр".