Новый международный проект объединит российских и иностранных волонтеров

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Международный проект, объединяющий российских и иностранных волонтеров, обсудили на сессии "Об участии добровольческого движения в развитии Дальнего Востока". Встреча прошла в рамках четвертого Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба "Года добровольца" в России.

Проект объединит российских и японских волонтеров в борьбе за сохранение экологии Курильских островов и позволит снять барьеры для участия россиян и иностранцев в международных добровольческих миссиях.

"Такие гуманитарные программы развивают международное сотрудничество, позволяют отбросить стереотипы и открыто, искренне общаться, доверяя друг другу", — прокомментировал председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты Российской Федерации Артем Метелев.

Кроме того, на сессии представители добровольчества подробно рассмотрели возможность оформления специальной визы и разрешения на привлечение иностранцев к волонтерским миссиям в России и определенные барьеры в этом процессе.

"Росмолодежь выйдет с инициативой в Министерство иностранных дел об облегчении возможности участия в качестве волонтеров иностранных граждан и отдельно обсудит этот вопрос на итоговом международном форуме добровольцев в декабре"", — заявила на встрече заместитель руководителя Росмолодежи Екатерина Драгунова.

Также в рамках сессии участники предложили механизмы развития и привлечения внимания общества, в том числе местных сообществ, к вопросу сохранения природы Дальнего Востока при участии добровольцев.