В Байкальском заповеднике завершил работу лагерь эковолонтеров «Экодемия»

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Байкальском заповеднике завершилась работа всероссийского лагеря "Экодемия". С 6 августа по 9 сентября 44 волонтера из разных регионов России приняли участие в проекте, сообщается в официальном сообществе заповедника в социальной сети.

Лагерь работал в четыре смены. За это время волонтеры обустроили территории визит-центра "Байкал заповедный", участки вокруг экологической тропы "Путь к Байкалу" и площадки летнего волонтерского лагеря заповедника.

Также было расчищено место для создания экспозиций под открытым небом "Птичий городок", "Таежные сказки" и "Байкальские истории". Прошли реконструкция выставки "Байкал на ладони" и ряд мероприятий по профилактике лесных пожаров, в которых волонтеры активно участвовали.

Для волонтеров Байкальский заповедник провел экскурсии в визит-центре "Байкал заповедный" и Музее природы, а также организовал поход "В дебри Хамар-Дабана".