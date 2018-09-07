6 тысяч волонтеров заявлено на "Чистые игры" во Всемирный день чистоты

МОСКВА, 07 сен — РИА Новости. Более 5 тысяч экологических волонтеров и 600 событийных волонтеров со всей страны примут участие во всероссийском квесте по уборке мусора "Чистые игры", сообщил в пятницу на пресс-конференции, посвященной проведению соревнований, основатель и руководитель проекта Дмитрий Иоффе.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов подчеркнул важность проведения данного экологического проекта, отметив что в первую очередь он содействует реализации государственной политики в сфере добровольческого движения.

"Тот формат, который реализуют организаторы проекта "Чистые игры", уникален, и он всегда будет востребован. А поддержка волонтеров в реализации таких проектов будет обязательно, это позиция главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина", — подчеркнул Рашид Исмаилов.

По словам члена оргкомитета Года добровольца (волонтера) в России Павла Савчука, проект "Чистые игры" является одним из ведущих экологических добровольческих проектов в России, доказавшем свою эффективность, — за четыре года существования проекта участниками было собрано около 446 тонн мусора.

Это реальный социальный эффект от волонтеров. Добровольчество тем и уникально, что эффект от него видно сразу. Участники проекта не только помогают в наведении экологического порядка и создании благоприятной окружающей среды, они также получают опыт обращения с отходами, учатся правильно их сортировать. Кроме того, здесь очень важен элемент экологического воспитания", — отметил Павел Савчук.

Экоквесты "Чистые игры" пройдут во Всемирный день чистоты, 15 сентября. В этот день жители 150 стран впервые будут одновременно убирать мусор. Акция начнется в 10 часов утра в Новой Зеландии и за 36 часов обогнет весь земной шар. К мероприятию присоединится около 100 российских городов, команды-участницы которых будут бороться за Кубок чистоты в соревнованиях по уборке и сортировке мусора "Чистые игры".