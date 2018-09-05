Волонтеры-дайверы приняли участие в очистке Телецкого озера

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В рамках всероссийского проекта "Экодемия" в Алтайском заповеднике с 10 по 30 августа 2018 года проходила тематическая волонтерская смена, основной целью которой стала очистка Телецкого озера от антропогенного механического загрязнения. Участниками смены стали 17 дайверов из разных городов России, имеющие соответствующую квалификацию и опыт.

Заезды и работа дайверов осуществлялись в несколько этапов. В общей сложности под водой пройдены и обследованы участки суммарной протяженностью 23 километра на глубинах 12-20 метров.

За период смены дайверами в Телецком озере обнаружено и поднято на поверхность 18 старых рыболовных сетей общей длиной около 900 метров. Кроме того, волонтеры собрали с береговой части озера пять мешков пластикового мусора.

"Экодемия" — это проект эковолонтерских лагерей, разработанный в рамках Года добровольца. Мероприятия проекта прошли на территориях 12 крупных заповедников и национальных парков по всей России, общее количество участников составило более 1500 человек.