Волонтеры примут участие в фестивале "Земля леопарда – на стыке культур"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Добровольцы из числа любителей природы помогут провести первый краевой творческий фестиваль "Земля леопарда — на стыке культур", сообщается на официальном сайте нацпарка "Земля леопарда".

Мероприятие пройдет в селе Барабаш Хасанского района 18-19 августа. Цель фестиваля — восстановление баланса природы и культурных традиций народов, которые жили и живут сегодня рядом с ареалом дальневосточного леопарда. Гостей фестиваля ждут музыкальный концерт, выставки-ярмарки, творческие и кулинарные площадки.

Волонтеры поддержат фестиваль непосредственно в дни его проведения. О своей готовности помочь уже заявили школьники из разных сел Хасанского и Надеждинского районов. Участники волонтерского движения "Твой след" на прошедшей неделе встретились в визит-центре "Земли леопарда", чтобы обсудить задачи и планы по подготовке к фестивалю.

Основным направлением работы добровольцев на фестивале "Земля леопарда — на стыке культур" станет встреча и навигация гостей по тематическим площадкам. Кроме того, у некоторых волонтеров будет возможность ощутить себя "в шкуре" леопарда, тигра и других животных уссурийской тайги, надев звериный костюм. Добровольцы, знакомые с профессией гида, смогут помочь в проведении экскурсий по маршруту "Тропой леопарда", которые будут проходить в часы работы фестиваля.

"Для нас значимо, что такое масштабное мероприятие объединяет нас в Годом добровольца. Особенно приятно, что среди местных жителей появляется все больше активистов, желающих присоединиться в подготовке к фестивалю во благо сохранения природы и культурных традиций. Такая народная поддержка для нас важна не только с практической точки зрения — она воодушевляет и дает силы и стимул для дальнейшей деятельности", — отметила ведущий специалист отдела экологического просвещения ФГБУ "Земля леопарда" имени Н.Н. Воронцова Юлия Буркова.