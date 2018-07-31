В Усть-Коксинском районе прошел эколого-волонтерский марафон

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Волонтеры добровольческих организаций "Окрыленные", "Дружина", "Агентство добрых дел" и регионального отделения "Молодой Гвардии" Республики Алтай 28-29 июля посетили Усть-Коксинский район для проведения эколого-волонтерских мероприятий, посвященных Году добровольца в России. Об этом сообщает пресс-служба заповедника "Катунский".

Участниками "Марафона добрых дел" также стали сотрудники Катунского заповедника, члены детских экоклубов "Рубикон" и "Пегас", а также педагоги и учащиеся усть-коксинской школы.

"Такие мероприятия, которые способствуют воспитанию экологически грамотного поколения, несомненно, важны и нужны. Необходимо, чтобы каждый житель нашего региона понимал, уважал и ценил природу нашего прекрасного края и задумался над существующими экологическими проблемами и их решением", — отметила и.о. руководителя движения волонтеров-организаторов в Республике Алтай "Агентство добрых дел" и волонтер "Молодой Гвардии" Эркелей Бекова.

Также сотрудники заповедника и представители добровольческих организаций Республики Алтай обсудили дальнейшие планы совместной работы.