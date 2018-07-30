Год волонтера
Евгений Миронов призвал эковолонтеров найти свой Байкал
© Юлия Маклакова
(обновлено: 17:33 30.07.2018)
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Евгений Миронов призвал эковолонтеров найти свой Байкал

БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ (Иркутская область), 30 июл — РИА Новости. Год добровольца стал важным шагом к совместной работе благотворительного движения и государства, сообщил в рамках открытия волонтерского лагеря "Экодемия" в Прибайкальском национальном парке народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

Он отметил, что на участниках проекта лежит большая ответственность — им предстоит стать проводниками экологического волонтерства в своих регионах.

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"На вас лежит огромная миссия, каждый из вас может многое сделать своим примером. То, что вы увидите здесь, не пропадет. Вы вернетесь в свои города, и у каждого из вас будет шанс что-то сделать, найти свой Байкал. У каждого из вас может быть своя инициатива, которая позволит повести людей за собой, тем более что вы обучитесь и будете знать, как это сделать", — обратился Миронов к волонтерам.

Артист также рассказал, что посещение Байкала изменило его отношение к окружающей среде.

"Раньше я считал, что нужно относиться к Земле, к городу, где ты живешь, как к своему дому. А сегодня я вдруг сделал открытие, что мы здесь гости. Вот это все вечное — было до нас и будет после нас. И наша задача — не навредить, и если не улучшить, то по крайней мере оставить это в такой же неприкосновенности, как оно есть сейчас", — сказал Миронов.

"Когда находишься на Байкале, чувствуешь большую ответственность, потому что это памятник на века. Я приехал сюда не просто так, я хочу понять, чем я могу быть полезен, что я и мои коллеги можем сделать", — добавил руководитель Театра наций.

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