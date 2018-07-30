Год волонтера
25 июля на Алтае завершила работу Белинская смена лагеря Экодемия
© РИА Новости / Виталий Тимкив
(обновлено: 13:34 30.07.2018)
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25 июля на Алтае завершила работу "белинская" смена лагеря "Экодемия"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В течение недели до 25 июля волонтеры лагеря "Экодемия" оказывали помощь знаменитым яблоневым садам, посаженным на Белинской террасе в Алтайском заповеднике более 50 лет назад. Помимо этого добровольцы помогли в благоустройстве усадьбы, провели мелкий ремонт сооружений, уборку берега Телецкого озера, сообщается на официальном сайте "Заповедная Россия".

В течение недели на кордоне Беле, расположенном на живописном берегу Телецкого озера, волонтеры проводили садовые работы, обработав 120 яблоневых деревьев (обрезка поросли и сухих веток, скашивание травы, уборка погибших деревьев). По инициативе ребят участок получил название "Сад "Доброволец".

Экологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Экологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе

Большинство участников "белинской" волонтерской смены — студенты и аспиранты Алтайского государственного аграрного университета (г. Барнаул), с которым в мае текущего года Алтайский заповедник подписал соглашение о сотрудничестве и взаимной деятельности. Экодобровольцы лагеря обучаются в университете на агрономическом факультете по направлению подготовки "Лесное дело". Для будущих лесников быть частью подобного проекта — своеобразная практика и получение новых знаний.

"Основной задачей участия волонтерской группы от университета был яблоневый сад и продолжение работ по нему в перспективе", — отметил Алексей Малиновских, руководитель смены от Алтайского аграрного университета, кандидат биологических наук, доцент кафедры лесного хозяйства агрономического факультета.

Помимо практической части программы, были организованы образовательные мероприятия. В первый день с волонтерами провел занятие начальник отдела охраны Алтайского заповедника Сергей Абрамов, познакомив их с особенностями организации охраны на заповедной территории и правилами пожарной безопасности на ООПТ. Старший научный сотрудник Юрий Калинкин рассказал об опыте использования фоторегистраторов в научно-исследовательской деятельности заповедника, ответил на вопросы о животном мире. Помимо этого для ребят были проведены тематические лекции по правилам безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи.

Наталья Алексеевна Шичкова, жительница кордона Беле, более 30 лет проработавшая в Алтайском заповеднике, провела интересную экскурсионную программу и оказывала помощь во всех организационных вопросах.

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