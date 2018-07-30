"Экодемия" должна стать фундаментом экологического образования в России

БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ (Иркутская область), 30 июл — РИА Новости. Участники всероссийского лагеря эковолонтеров "Экодемия" помогут в будущем развивать добровольческое движение и будут способствовать созданию новых волонтерских площадок, заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов на открытии первой смены "Экодемии" в Прибайкальском национальном парке.

Вы целенаправленно хотели увидеть Байкал, сохранить его природу. Надеюсь, что, получив здесь навыки, вы станете проводниками волонтерских идей, наши начинания станут массовыми и помогут россиянам повернуться лицом к проблемам, которые мы обязаны решать все вместе", — сказал он.

Как отметил зампред правительства Иркутской области Виктор Кондрашов, проведение подобных мероприятий способствует распространению информации о заповедных территориях и формирует у граждан правильное отношение к природе.

"Спасибо, что проявляете свою позицию, самоотверженно выполняете ваши функции и отдаете свое время сохранению природы", — заявил он.

Как подчеркнул глава минприроды Иркутской области Андрей Крючков, проект "Экодемия" должен стать фундаментом экологического образования в России.

Волонтерский проект "Экодемия" реализуется с июля по сентябрь на территории 12 заповедных территорий России. Базовый лагерь будет работать с 30 июля по 9 сентября 2018 года на территории Прибайкальского национального парка. Аналогичные смены уже проходят или скоро откроются в заповедниках "Столбы", "Кавказский", "Байкальский", "Тебердинский", "Алтайский", в национальных парках "Кенозерье", "Плещеево озеро", "Кисловодский", "Тункинский", "Приэльбрусье", "Забайкальский" с общим количеством участников более 1,5 тысячи человек.