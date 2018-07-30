Эковолонтеры открывают новые перспективы для Иркутской области

БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ (Иркутская область), 30 июл — РИА Новости. Работа с волонтерами проводится в Иркутской области в течение длительного времени. Об этом заявил в рамках совещания, посвященного развитию добровольчества на российских ООПТ, глава минприроды Иркутской области Андрей Крючков.

Чем больше у нас будет волонтеров, чем они будут компетентнее, тем больше у нас открывается перспектив не только в регионе, но и на территории всей страны. Совместными усилиями мы можем преобразить наши территории и создать то будущее, которое мы желаем нашим потомкам", — сказал он.

Крючков также сообщил, что региональные власти ежегодно привлекают добровольцев для уборки мусора с берегов Байкала.

Министр напомнил, что в 2017 году, в рамках Года экологии, в регионе стартовал проект "Эко-Поколение", который призван объединить участников областных эковолонтерских движений.