Минприроды намерено развивать эковолонтерство на заповедных территориях

БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ (Иркутская область), 30 июл — РИА Новости. Участие добровольцев поможет постепенно решить проблему очистки природных территорий России и развить уважительное отношение к окружающей среде, заявил на рабочем совещании, посвященном развитию волонтерства на особо охраняемых природных территориях, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

Год волонтера — это год людей, которые действительно болеют за свое дело, делают мир добрее и человечнее. Чем больше участников добровольческого движения будет нами воспитано, тем реже мы будем сталкиваться с безобразным отношением к природе", — сказал он.

Ястребов также отметил, что для привлечения добровольцев необходимо показать, что эковолонтерство — это нужный, важный и почетный труд.

По его словам, всероссийский лагерь эковолонтеров "Экодемия" в Прибайкальском национальном парке, на площадке которого прошло совещание, может внести весомый вклад в воспитание нового поколения россиян, добросовестно относящихся к окружающей среде.

"У нас хорошая база ООПТ, мы планируем и дальше ее расширять и загружать людей работой. Проект "Экодемия" мне очень нравится, и, если будет поддержка, мы планируем создавать подобные базы на региональном уровне", — отметил замминистра экологии РФ.

По словам Ястребова, ведомство рассчитывает при помощи Министерства образования развивать проекты обучения волонтеров и привлечения их к работам на территориях национальных парков и заповедников России.

Проект "Экодемия" реализуется с июля по сентябрь на территории 12 заповедных территорий России. Организатором Всероссийского лагеря эковолонтеров является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации при содействии АНО "Экспоцентр "Заповедники России".