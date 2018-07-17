В рамках конкурса "Зеленый маршрут" прошел всероссийский субботник

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. 14 июля в рамках очного этапа всероссийского конкурса "Зеленый маршрут" по всей стране прошли субботники на экологических тропах. В ходе субботника команды-участницы убрали бытовой и природный мусор на экологических тропах, сообщает официальный сайт волонтеров Победы.

В Московской области в субботнике приняли участие представители Министерства культуры РФ.

В Свердловской области уборка прошла на тропе, которая носит имя разведчика Николая Кузнецова. Создание тропы в 1986 году было приурочено к 75-летию разведчика.

На территории Самарской области субботник состоялся в национальном парке "Самарская Лука" на легендарном Молодецком кургане. Сегодня он одна из самых посещаемых достопримечательностей области.

В Тульской области не только убрали территорию тропы "Малиновая засека", но и открыли памятный знак, обозначающий межевой вал рубежа XVII-XVIII веков, расположенный на укреплениях Большой засечной черты.

В Республике Крым "Наследники партизан" отправились по местам боевой славы партизан и провели субботник на туристической стоянке Нижний Кок-Асан — Ускутские водопады, а команда "Таврика" из Старого Крыма отправилась на уборку на вершину горы Сарытлык, где в 1942 году находилась первая стоянка партизанского отряда Н.К.Котельникова.

В Волгоградской области на территории природного парка "Волго-Ахтубинская Пойма" команда добровольцев очистила 150 метров береговой линии от мусора вблизи поселка Красный Сад, где в годы Сталинградской битвы располагался штаб Сталинградского фронта.

Этот маршрут уникален и с исторической, и с рекреационной точки зрения. Туристическая тропа расскажет о Ленинградской области новые и малоизвестные факты", — считает волонтер Победы Алена Алексеева. Ребята провели уборку на территории охраняемого природного ландшафта "Поляна Бианки".

Теперь командам предстоит разработать маршрут экскурсии, сформулировать предложения по улучшению инфраструктуры и популяризации экологических троп в своем регионе, а также собрать нужную информацию для составления аудиогида. Победителями станут три команды. Они будут награждены поездкой в один из регионов России.

Организаторами конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.