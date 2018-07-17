МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. 14 июля 2018 года в Керженском заповеднике состоялся субботник по очистке берегов нижнего течения реки Вишни от бытового мусора, принесенного весенним половодьем, сообщает пресс-служба государственного природного биосферного заповедника "Керженский".

В субботнике приняли участие воспитанники воскресной школы Нижнего Новгорода, участники детской экологической экспедиции "Зеленый парус" и их руководители, а также сотрудники охраны заповедника и местные жители.

Время для мероприятия по очистке было выбрано очень удачно: воды в реке осталось немного, а низины вдоль берегов обсохли от прошедших на прошлой неделе дождей, поэтому появилась возможность добраться до самых труднодоступных участков. Река Вишня ниже поселка Рустай проходит в непосредственной близости от экологического маршрута "Заповедный лес".

При сборе мусор сортировали, чтобы впоследствии сдать его на переработку. Все участники после краткого инструктажа и раздачи мешков поделились на четыре группы и отправились в разные стороны от исходной точки: две группы — вверх по течению, две — вниз, каждая по своему берегу.

© Никита Языков Волонтеры помогли с уборкой экотроп в Керженском заповеднике © Никита Языков Волонтеры помогли с уборкой экотроп в Керженском заповеднике

Всего за два часа участниками субботника собрано около 800 литров мусора, большую часть которого составили пластиковые бутылки и стекло. Большая часть мусора собрана в реке, он изредка попадался на берегах.

На глазах участников субботника семь полных мешков пластиковых бутылок были спрессованы в компактный брикет объемом около 40-50 литров. В ближайшее время собранный мусор будет отправлен на переработку.