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Волонтеры Севастополя спасли от гибели 23 красноухих черепах
© Николай Носков
(обновлено: 13:48 13.07.2018)
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Волонтеры Севастополя спасли от гибели 23 красноухих черепахи

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. 23 красноухих черепахи обрели новый дом в пруду парка "Монтедор" Никитского ботанического сада, сообщает его пресс-служба.

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Севастопольского благотворительного фонда помощи бездомным животным Наталия Морозова рассказала, что черепахи жили в облагороженном прудике около ТЦ "Муссон" в Севастополе. В течение последних пяти лет за ними ухаживала администрация торгового центра, но постепенно ситуация вышла из-под контроля.

Число питомцев стало увеличиваться из-за того, что сюда понесли "отказников" — черепах, которых перестали содержать дома. Также торговый центр временно закрыли из-за нарушений правил противопожарной безопасности, и в группе "Черный список Севастополя" во "ВКонтакте" появилось сообщение: "Капец черепашкам! Спасите!".

В силу, безусловно, благих намерений к прудику потянулись доморощенные спасатели: кто с яблоком, а кто и с килькой в руках — подкармливать красноухих. Самые разнообразные продукты кидались в пруд, который уже никто не чистил. Сама я не видела, но говорят, что черепашки стали умирать. Выход был только один — срочная эвакуация. Но куда?", — рассказывает Наталия Морозова.

© Николай Носков23 красноухих черепахи обрели новый дом в пруду парка "Монтедор" Никитского ботанического сада
© Николай Носков
23 красноухих черепахи обрели новый дом в пруду парка "Монтедор" Никитского ботанического сада

На общем собрании инициативной группы по вопросу спасения пресмыкающихся было принято решение выловить их и переселить в безопасное место, где они будут всесторонне защищены. Однако Севастопольский зоопарк согласился принять их не долее чем на ночь: за ними требуется квалифицированный уход, а здесь специализируются на диких животных. Тогда выбор остановился на Никитском ботаническом саде.

"Очень важно, что нас окружают неравнодушные, деятельные люди, всегда готовые прийти на помощь не только друг другу, но и братьям нашим меньшим. Они совершили целый ряд последовательных шагов, чтобы спасти черепах, грамотно выловили их, договорились о новом месте "прописки" для 23 черепашек, транспортировали, убедились, что все теперь будет с ними в порядке. Мы тоже надеемся на это, тем более что даже в неволе красноухие могут прожить 40-50 лет. Будем надеяться, что наряду с нашими знаменитыми кошками они станут еще одной визитной карточкой сада", — прокомментировал ситуацию директор Никитского ботанического сада — национального научного центра РАН Юрий Плугатарь.

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