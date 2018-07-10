В заповеднике "Столбы" открылась первая экосмена

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В заповеднике "Столбы" 9 июля стартовал всероссийский проект "Экодемия", в рамках которого состоялось торжественное открытие первой смены летнего лагеря для добровольцев со всей России, сообщает пресс-служба особо-охраняемой природной территории.

В заповеднике "Столбы" запланированы три смены. Волонтеры будут жить в гостевых домиках научно-познавательного комплекса "Нарым", для них организовано трехразовое питание, круглосуточное дежурство медицинского работника.

В течение смены добровольцев заповедника ждут разные задания: прочистка поймы ручья Моховой от ветровальных деревьев, ливневой канавы вдоль Лалетинской дороги, настил гатей, покраска отбойников, сбор мусора, маркировка маршрутов и многое другое.

Помимо этого для участников предусмотрена насыщенная образовательная программа, включающая основы безопасности и правила поведения на заповедной территории, оказание первой медицинской помощи, основы добровольчества в России. А по вечерам волонтеры будут участвовать в конкурсах, викторинах, играх на тему добровольчества, заповедной системы.

© Пресс-служба заповедника "Столбы" В заповеднике "Столбы" 9 июля стартовал всероссийский проект "Экодемия", в рамках которого состоялось торжественное открытие первой смены летнего лагеря для добровольцев со всей России © Пресс-служба заповедника "Столбы" В заповеднике "Столбы" 9 июля стартовал всероссийский проект "Экодемия", в рамках которого состоялось торжественное открытие первой смены летнего лагеря для добровольцев со всей России

"Экодемия" — новый природоохранный проект, организованный Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации при содействии АНО "Экспоцентр "Заповедники России". 12 российских заповедников и национальных парков объединятся для проведения летних эковолонтерских смен лагеря. Эковолонтеры не только занимаются благоустройством и очисткой от мусора особо охраняемых природных территорий, но и проходят насыщенную образовательную программу, в ходе которой обучаются полезным навыкам. "Экодемия" будет функционировать с июля по сентябрь на территории всей России.