На страже гор: волонтеры закончили первую смену в Кавказском заповеднике

В Кавказском биосферном заповеднике, особо охраняемой природной территории, располагающейся в горах Кавказского хребета, мечтают побывать практически все, кто когда-либо слышал о красотах юга России. Корреспондент спецпроекта "Год волонтера" познакомилась с теми, кому повезло стать частью заповедника, — волонтерами лагеря "Экодемия".

Дарья Коченова специально для "Года волонтера"

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Н. Лушкин Мордовский заповедник впервые принял иностранцев

Первая смена международного волонтерского лагеря "Экодемия" под названием "Через горы к Черному морю" завершилась в Кавказском биосферном заповеднике 8 июля. 30 волонтеров, приехавшие в Сочи со всех уголков страны, от Москвы до Республики Коми, с 24 июня благоустраивали туристические тропы заповедника. За все время участники смены прошли пешком с плато Лаго-Наки до кордона Лаура в Красной Поляне.

В честь окончания смены организаторы волонтерского проекта пригласили на пресс-конференцию в заповедник журналистов. В мероприятии также приняли участие мэр города Сочи Анатолий Пахомов и депутат законодательного собрания Сочи Виктор Тепляков. Почетные гости наградили участников смены волонтерскими книжками и памятными подарками.

"Я хочу поздравить волонтеров, которые приехали к нам из восьми разных регионов. Очень приятно видеть ребят в майках с надписью "Волонтеры сохраняют Кавказские горы", — сказал Виктор Тепляков.

Он также напомнил, что в сентябре заповедник будет объединен с Сочинским национальным парком и Сочинским заказником.

Когда есть красивый город, а к нему красивые горы и чистое море и удобные туристические маршруты, экотуризм будет на высоте", — добавил депутат.

Волонтеры Кавказского заповедника приводят в порядок туристические тропы, которые существовали еще в Советском Союзе. Сейчас на территории заповедника создано 18 экологических маршрутов.

Первый маршрут уже приведен в порядок волонтерами "Экодемии", и по этой тропе комфортно ходить даже начинающим туристам. Следующий этап — оборудовать тропу леопарда со второй сменой лагеря с 17 по 31 июля на кордоне Гузерипль.

Кавказскому заповеднику нужна помощь

Кавказскому заповеднику каждый сезон помогают волонтеры — горные туристы, а также гиды и инструкторы, которые выходят с сотрудниками заповедника и благоустраивают турстоянки перед сезоном, а после сезона консервируют их. Многие волонтеры работают на учетах диких животных, например сейчас идут учеты копытных и медведей.

© РИА Новости / Сергей Кулаков Волонтеры Кавказского заповедника приводят в порядок туристические тропы, которые существовали еще в Советском Союзе. Сейчас на территории заповедника создано 18 экологических маршрутов © РИА Новости / Сергей Кулаков Волонтеры Кавказского заповедника приводят в порядок туристические тропы, которые существовали еще в Советском Союзе. Сейчас на территории заповедника создано 18 экологических маршрутов

Алексей Митрофанов, начальник отдела туризма заповедника, отметил, что Кавказский заповедник стал флагманом развития экологического познавательного туризма в Сочинском регионе.

"100-летняя история активного туризма на огромной особо охраняемой природной территории в 280 тысяч гектаров, богатой природными и культурными объектами, досталась нам для сохранения и требует, конечно, пристального внимания и огромного труда", — рассказал он.

На территории заповедника порядка 400 километров троп, обустроить которые не под силу только его сотрудникам. "Мы очень рады и всегда готовы принимать волонтерскую помощь, у нас очень много идей и планов на ближайшие много лет — сделать образцовые туристические тропы, которые можно будет посещать практически круглый год туристам от мала до велика. Все наши тропы доступны всем — от пяти лет до "пока ноги ходят", — добавил Алексей.

Помимо долгосрочных волонтерских лагерей в заповеднике устраиваются также небольшие рейды. Недавно был объявлен сбор волонтеров на косьбу сена в районе Красной Поляны. Также сотрудники заповедника планируют начать работу по обустройству доступной среды на туристических тропах.

"Кавказский заповедник давно и успешно работает с волонтерами в самых различных форматах — это школьные экологические десанты, студенческие выезды по благоустройству территорий и корпоративное волонтерство, когда к нам приезжают помогать бизнес-компании на различных объектах", — сказала Ирина Пешнова, заместитель директора заповедника по развитию.

В течение прошлого летнего сезона заповеднику помогало около тысячи волонтеров.

Волонтерские смены от Северного до Черного моря

Для участия в проекте "Экодемия", проводимом в России впервые, было отобрано 12 красивейших природных территорий, заповедников и нацпарков из более чем 150 ООПТ, которые существуют в России на данный момент. В эти 12 вошел и Кавказский заповедник.

© РИА Новости / Сергей Кулаков 100-летняя история активного туризма на огромной особо охраняемой природной территории в 280 тысяч гектаров, богатой природными и культурными объектами, требует пристального внимания и огромного труда © РИА Новости / Сергей Кулаков 100-летняя история активного туризма на огромной особо охраняемой природной территории в 280 тысяч гектаров, богатой природными и культурными объектами, требует пристального внимания и огромного труда

Организатором проекта выступило министерство природных ресурсов и экологии РФ при содействии экспоцентра "Заповедники России", центра развития волонтерства города Сочи и администрации города.

"Впервые в заповедных уголках нашей страны — от Кавказа до Забайкалья, от Северного до Черного моря — одновременно пройдут волонтерские смены природоохранной направленности", — сказала Ирина Пешнова.

Но формат передвижного лагеря "Экодемия" был проведен в Кавказском заповеднике впервые. "За две недели мы прошли 50 километров по маршруту легендарной "Всесоюзной тридцатки", которая остается популярным и чудесным туристическим маршрутом. Мы начали с Лагонаки, потом прошли Инструкторскую щель, приют Фишт, кордон Бабук-аул — все пешком. Завершили экспедицию на кордоне Лаура — там помогали в вольерном комплексе", — сказала Пешнова.

Идея проекта, как отметила Ирина, зародилась более 10 лет назад, но в силу различных организационных и финансовых факторов его старт откладывался. Но в Год волонтера все получилось. "У нас была удивительная команда, с которой мы не представляем, как расстаться. От себя лично хочу всех поблагодарить за душевную семейную атмосферу, за бесконфликтность и оперативное решение любых задач. Хочу также сказать спасибо инспекторам, которые сопровождали нас на протяжении всего пути, помогали нам с обустройством лагеря, несли наш груз на конях. И сотрудникам, которые остались здесь прикрывать тылы и организовывать пресс-конференцию", — сказала замдиректора.

Без таких проектов, без такой бескорыстной помощи, которую мы получили в этот раз, у нас бы этого не вышло. Спасибо волонтерам за изумительное как минимум времяпрепровождение и выдающийся результат. Многие уже позвонили и сказали, что тропы, которые мы с вами прошли, преобразились, по ним стало интереснее, проще, приятнее и безопаснее идти", — добавила она.

Благоустроенные тропы

В первую смену лагеря "Экодемия" волонтеры оборудовали тропы легендарного "тридцатого маршрута" — от КПП Лаго-Наки в Адыгее до приюта Бабук-аул. На каждой точке у участников был определенный объем хозяйственных работ по маркировке и очистке троп.

"Надо отметить, что вся наша территория — горно-лесная, и после зимы мы вынуждены фактически заново отстраивать некоторые участки тропы из-за селей, лавин и других природных катаклизмов, вносящих свои коррективы. Это все можно сделать только руками, на территории ООПТ нельзя работать с техникой", — рассказал Алексей Митрофанов.

Волонтеры в ходе благоустройства троп не оказали практически никакого воздействия на почвенный покров и окружающую среду. Это аккуратнейшая работа, практически не затрагивающая природные комплексы и объекты. Тропы очищены, где-то расширены и промаркированы. Появилось новое оборудование: настилы для палаток, информационные указатели — все то, что делает тропы безопасными и доступными для прохождения.

© РИА Новости / Сергей Кулаков Кавказскому заповеднику каждый сезон помогают волонтеры - горные туристы, а также гиды и инструкторы, которые выходят с сотрудниками заповедника и благоустраивают турстоянки перед сезоном, а после сезона консервируют их © РИА Новости / Сергей Кулаков Кавказскому заповеднику каждый сезон помогают волонтеры - горные туристы, а также гиды и инструкторы, которые выходят с сотрудниками заповедника и благоустраивают турстоянки перед сезоном, а после сезона консервируют их

Волонтеры от мала до велика

Волонтеров в проект набирали через социальные сети и сайт заповедника. Также к организаторам присоединился партнер "Экодемии" компания GoodSerfing.

Основным критерием для отбора был опыт походной жизни в полевых условиях, возраст от 18 лет и желание работать в команде. Всего было получено около 100 заявок. На вторую смену, на тропу леопарда, которая стартует в Адыгее 17 июля, зарегистрировалось около 50 человек, но места еще есть.

Волонтерами первой смены стали также два маленьких помощника — Миша и Илья, сыновья Алексея Митрофанова, также непосредственного участника проекта. Летом ребята помогают папе, посвящая этому все свои каникулы.

Старший Миша Митрофанов, которому сейчас 12 лет, удивил гостей пресс-конференции разумным взглядом на вещи. "В первую очередь это была наша инициатива — помогать Кавказскому заповеднику, — убедительно сказал мальчик. — Мне кажется, что в нашей стране волонтерское дело должно развиваться с малых лет".

Мэр Анатолий Пахомов поинтересовался у организаторов, может ли стать волонтером его внук. "Это здорово, что дети вместе со взрослыми могут принимать участие в волонтерском движении. Экологическое образование нужно начинать именно с детства", — сказал он.

Также мэр поделился и своим опытом волонтерства:

"Я тоже когда-то был своего рода волонтером, помогал комсомолу. Кто-то в свое время пытался сделать эту организацию политической, но она никогда такой не была. Комсомол занимался туризмом, спортом, походами. Я также являлся активным бойцом в студенческих отрядах, даже был награжден знаком почета. В общем, я считал себя волонтером, только называлось это по-другому".

Сегодня в Сочи около 300 молодежных организаций.

Мы очень гордимся, что они есть, и молодежи есть, где себя проявить. Самое главное, что у нас есть волонтеры не только среди молодежи, но также и волонтеры "серебряного" возраста, которые помогают и на спортивных мероприятиях, таких как чемпионат мира по футболу, и на экологических. Мы стараемся, чтобы каждый житель города Сочи стал волонтером. Практически каждую субботу я делаю субботником. И у нас все получается, поэтому наш город чистый", — сказал Пахомов.

Мэр вручил волонтерские книжки и грамоты волонтерам, а также браслеты покорителям гор Оштен и Фишт, в том числе 12-летнему Мише. Маленькому Илье, которому сейчас восемь, организаторы вручили браслет, но пообещали и волонтерскую книжку оформить в ближайшее время.

В ходе награждения мэр обратился к волонтерам:

"Ребята, лучше гор могут быть только горы! Ну все, теперь вы все наши, сочинские. В Сочи лучше? Если да, то предлагаю вам остаться здесь".

Встретить медведей

Волонтеру Виктории из Воронежа 26 лет. Девушка нашла информацию о проекте "Экодемия" через интернет и незамедлительно подала заявку.

"Я выбирала между Байкалом и Кавказским заповедником, но выбрала последний, потому что очень люблю Кавказские горы. Я ходила в походы с обратной, грузинской стороны и решила, что нужно исследовать и нашу российскую часть. Волонтером я работала в первый раз, мне очень понравилось, и я очень довольна. И хочу в дальнейшем принимать участие в волонтерских проектах", — сказала Вика.

Как отметила девушка, условия для волонтеров были очень хорошими, не "спартанскими". "Нас кормили по пять раз в день, был серьезный завтрак, всегда с собой мешок конфет, разнообразная еда — и супы, и каши; мы пили чай, когда хотели. Спали в приютах для туристов, в палатках провели всего три ночи.

Плюсом также стала хорошая погода. Мы не попадали под ливневые дожди.

Было очень комфортно, и сейчас нет ощущения усталости", — поделилась она.

Из самых запоминающихся воспоминаний для девушки стала встреча с медведем, который перешел ей дорогу в первый же день приезда. "Было не то чтобы страшно, я никогда их не видела до этого", — говорит Вика. Волонтер приехала на два дня позже начала смены и решила прогуляться до смотровой площадки заповедника. "Я пошла одна и где-то в часов шесть вечера возвращалась обратно, и тут с гор спрыгивает медведь, перебегает дорогу и бежит дальше вниз. Я забеспокоилась, так как тут не ловит телефон, не поняла сначала, что делать", — рассказывает она.

По ее словам, на смене волонтеры в свободное время наблюдали за медведями с горы Фиштенок, соседней с горой Фишт. Ребята сидели при луне, высматривали животных. "Было очень здорово", — вспоминает Вика.

Для отдыха у волонтеров было достаточно времени — почитать и посидеть у костра. "В телефоне никто не "залипал", не было интернета, и, как оказалось, это большой плюс. Все вынуждены были общаться, поэтому мы все очень подружились, успели узнать друг друга за эти две недели", — рассказывает Вика.

Кроме того, для волонтеров были организованы экскурсионные выходы. Группа ходила на водопады, на гору Оштен — целый день был потрачен на подъем.

"Каждый день мы и работали, и отдыхали, и что-то познавательное было. Было очень хорошо, коллектив замечательный, все стали как родные", — говорит Вика.

Родители девушки к ее увлечению относятся прекрасно, ведь помогать всегда хорошо, волновались только иногда из-за проблем со связью. Также Вика хотела бы принять участие и в следующей смене на тропе леопарда. "Всегда здорово посвящать свой отпуск, пару недель, на такие проекты. Потому что это полезное дело, а также и физическая деятельность, хорошая тренировка", — говорит Вика.

В группе волонтеров девушка познакомилась с молодым человеком из Москвы, который несколько лет уже посвящает свои отпуска волонтерским проектам. "Где он только не был. Это хорошая идея, это вроде как и тур, который не нужно сложно организовывать, но тут можно увидеть то, что не видят обычные туристы, такой взгляд изнутри. Я бы попутешествовала так по России", — сказала Вика.

Увидеть, как живет леопард

Во второй смене лагеря "Экодемия" волонтеры будут благоустраивать тропу леопарда. Ольга Пегова, замдиректора заповедника по экологическому просвещению, рассказала журналистам, что идея тропы появилась из-за вопросов от туристов о том, как увидеть леопарда в природе.

© РИА Новости / Сергей Кулаков Тропа леопарда будет включать интерактивные элементы, которые покажут, куда эта кошка может залезть, как она спит, на кого охотится © РИА Новости / Сергей Кулаков Тропа леопарда будет включать интерактивные элементы, которые покажут, куда эта кошка может залезть, как она спит, на кого охотится

"Встретить леопарда в дикой природе — один случай на миллион, потому что он избегает людей. На тропе леопарда можно будет узнать, как живет этот зверь", — сказала она.

Тропа леопарда будет включать интерактивные элементы, которые покажут, куда эта кошка может залезть, как она спит, на кого охотится. А также детские элементы — ребенок сможет почувствовать себя леопарденком и поделать те упражнения, которые заставляет делать детеныша леопарда его мама.

Финальной частью программы пресс-конференции стало знакомство журналистов с леопардом Скифом, который совсем недавно поселился в заповеднике в вольерном комплексе. Этот леопард, как отметили сотрудники заповедника, не будет выпущен в природу, потому что он родился в неволе.

"Он наш флагман экологического просвещения, ведь сейчас осуществляется программа по сохранению леопарда. Нам многое предстоит рассказать местным жителям, чтобы они не боялись этих животных и на примере Скифа узнали о повадках зверя, увидели, как он себя ведет, лазает по деревьям, как прячется", — сказала Ольга Пегова. По последним данным, на территории Кавказского заповедника сейчас живут два леопарда.