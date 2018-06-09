Волонтеры закончили обустройство экотропы в Сайлюгемском нацпарке

Завершился волонтерский проект национального парка в урочище Саржематы (кластер "Сайлюгем"). Девять студентов провели полевую практику, а также обустроили пешую экологическую тропу протяженностью 4 километра на пике Журналистов, сообщает пресс-служба национального парка "Сайлюгемский". Волонтеры справились с работой за два дня, сообщает государственный инспектор Эдгар Ербалин.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Олеся Малюкова Национальный парк "Сайлюгемский"

Обустройство экологической пешей тропы "Пик Журналистов" завершено. Впереди еще три волонтерских проекта: 15 июня стартует "Большое горное путешествие" в урочище Каир.

Пик Журналистов — вершина на южном склоне горы Черная (2600 метров над уровнем моря). Условное название получила после первой экспедиции представителей СМИ в 2017 году, с тех пор здесь проводятся зимние пресс-туры с участием журналистов. На пике установлены три фотоловушки для наблюдения за снежным барсом, манулом и аргали, обитающими на этой территории.