Нацпарк Кенозерский приглашает волонтеров в лагерь "Экодемия"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В рамках всероссийского лагеря волонтеров "Экодемия", нацпарк Кенозерский приглашает добровольцев на период с июня по сентябрь, сообщает пресс-служба ООПТ.

Помимо добровольческой помощи программа каждой смены будет включать в себя разнообразные мероприятия образовательного и досугового характера, занятия с приглашенными экспертами, встречи с сотрудниками особо охраняемой природной территории.

В рамках "Экодемии" впервые на территории 12 заповедных уголков по всей России одновременно состоятся летние смены для активной и целеустремленной молодежи. Заповедные смены пройдут по всей России, от Кавказа до Алтая, от Русского Севера до Сибири и Байкала, с общим количеством участников более 1500 человек.