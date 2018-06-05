В "Столбах" альпинисты начали очищать скалы от надписей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. 5 июня в заповеднике "Столбы" стартовала акция "Наскальной живописи — нет!", сообщает пресс-служба ООПТ.

В рамках мероприятия профессиональные альпинисты будут подниматься на вершины популярных скал и удалять надписи вандалов.

Также в марте 2018 года в ООПТ стартовал волонтерский проект "Чистые Столбы". В соцсетях была создана группа "Столбовский антивандал", которая в течение нескольких месяцев собирала информацию о тех скалах на территории Центральных Столбов, которые нуждаются в очистке от надписей. В дальнейшем в группе будут выкладывать фотоматериалы о проделанной работе.

Трехмесячная кропотливая работа по составлению реестров показала, что наибольшее количество надписей — более 150 — находятся на первом столбе. Очистка этого скального массива особенно важна, так как он первым встречает посетителей в скальном районе и является самым популярным среди туристов. Поэтому участники сегодняшней акции и выбрали первый столб в качестве объекта для трудового десанта.

А чтобы нерадивые туристы могли проявлять свои художественные способности, не причиняя вреда природе, координатор проекта от Экофонда СФУ Роман Лалетин предложил соорудить на Центральных Столбах специальную доску для их памятных надписей и обновлять ее по мере заполнения.