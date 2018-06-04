Сергей Кириенко стал почетным гостем "Экодемии"

В рамках Большого фестиваля добровольцев 2 июня в московском парке "Сокольники" работала тематическая площадка Минприроды РФ, посвященная эковолонтерству.

Там участники и гости мероприятия увидели самые интересные проекты, реализуемые ведомством в разных регионах страны в рамках Года добровольца (волонтера), сообщает пресс-служба проектного офиса Минприроды России.

Гвоздем программы стала презентация всероссийского эковолонтерского летнего лагеря "Экодемия", который будет в этом году проводиться на 12 ООПТ страны.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, посетивший площадку Минприроды России, получил приглашение стать почетным гостем "Экодемии". Представители ведомства рассказали об этом новом уникальном летнем лагере и вручили Сергею Кириенко приглашение №1 в одну из смен лагеря.

Этот проект отличается от других сочетанием культурной, оздоровительной, природоохранной и образовательной программ, причем последняя очень основательная: ее прохождение будет подтверждаться сертификатами. Среди учебных дисциплин для экодобровольцев очистка экотроп, лесовосстановительные мероприятия, основы пожарной безопасности, основы охраны ООПТ, программы безопасности на воде, навыки первой помощи, законодательные основы добровольчества в России и другие.

Базовый лагерь проекта будет работать с 30 июля по 9 сентября на территории Прибайкальского национального парка (Иркутская область). Всего состоится пять смен с общим количеством участников около 450 человек.

На фестивале в "Сокольниках" все желающие могли заполнить анкету и записаться на отбор в "Экодемию-2018".