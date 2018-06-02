Терра инкогнита ждет волонтеров: что такое проект "Гогланд"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На Большом фестивале добровольцев в лектории Минприроды РФ "Сохраняй" прошла презентация комплексной экспедиции "Гогланд" на внешние острова Финского залива, которую ежегодно проводят РГО и раздел информационного портала об экспедиции на сайте РИА Новости. О том, где находится самая труднодоступная территория европейской части России и как туда попасть, рассказал комендант волонтерского лагеря, советник главного редактора МИА "Россия сегодня" Алексей Савицкий.

"Внешние острова Финского залива — это территория Российской Федерации, но мало кто знает, где это, ‒ это некое белое пятно на карте. Сейчас всю информацию об этих островах можно найти на нашем сайте, а на сами острова приезжают участники большого международного эковолонтерского проекта "Гогланд", — рассказал Савицкий.

История проекта началась в 2013 году, тогда он был исследовательским и не включал волонтерскую часть. Тогда было принципиально важно исследовать сами острова, так как долгое время они были закрытой для людей территорией.

"Фактически со времен Великой Отечественной войны там ничего не поменялось: там так же можно найти ржавые гильзы, следы военных укреплений — эхо войны, которое нигде уже не встретишь", — отметил Савицкий.

Совместно с Русским географическим обществом было принято решение привлечь к очистке и изучению этой территории волонтеров, чтобы люди смогли внести свою лепту в развитие островов.

В 2016 году был организован всероссийский конкурс, в рамках которого любой желающий мог подать заявку на участие в экспедиции "Гогланд". Тогда же к проекту подключилось МИА "Россия сегодня", и мы решили не просто осветить это мероприятие, но и самим поехать на эти острова и помочь их убрать", — рассказал Савицкий.

Он также отметил, что сотрудники информационного агентства наравне с эковолонтерами приняли участие в конкурсе, приехали на острова и помогали его очищать. По словам Савицкого, сотрудникам МИА "Россия сегодня" было сложнее, чем другим добровольцам: им приходилось не только заниматься тяжелым физическим трудом, но и оперативно передавать новости с места событий.

В 2017 году проект "Гогланд" вышел на новый, международный, уровень: в экспедиции в качестве волонтеров приняли участие студенты и младшие научные сотрудники китайских вузов. Волонтеры были набраны с помощью заграничного подразделения МИА "Россия сегодня" Sputnik China. О приключениях и достижениях китайских волонтеров можно было прочитать как на русском языке на сайте РИА Новости, так и на китайском языке.

"На острова сложно попасть иностранцам, это закрытая территория. Но в 2017 году получилось со всеми согласовать, и мы вывезли группу из Китая на остров Соммерс, который интернациональная группа волонтеров исследовала", — рассказал Савицкий, добавив, что на острове были найдены редкие виды животных и растений, это помогло создать экологическую карту территории.

© РИА Новости / Евгений Одиноков Волонтеры комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд" собирают мусор на побережье острова Гогланд в Финском заливе © РИА Новости / Евгений Одиноков Волонтеры комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд" собирают мусор на побережье острова Гогланд в Финском заливе

Советник главного редактора МИА "Россия сегодня" также отметил, что волонтерская деятельность на островах была ненапрасной: во многом из-за активности, которая была вокруг островов, на их территории создан заповедник "Восток Финского залива", что позволит сохранить и защитить эту территорию.

"Сейчас появились некоторые сложности с набором волонтеров: изменился порядок пребывания на островах, так как они стали особо охраняемой территорией, но мы будем изыскивать возможности, чтобы продолжить допуск волонтеров на внешние острова", — подытожил Савицкий.