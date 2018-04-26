Приятное с полезным: Как игра-квест позволяет улучшить экологию

За несколько лет существования экологического квеста "Чистые игры" в нем приняло участие 12 000 человек, за это время 133 игры прошли в 57 городах России.



Главная задача "Чистых игр" — в увлекательном игровом формате привлечь широкую аудиторию к вопросам охраны природы и обучить навыкам обращения с отходами. О том, какие необычные артефакты находили участники во время игр и зачем нужен конкурс экологической меткости — в материале спецпроекта "Год волонтера".

Четыре года назад в Санкт-Петербурге несколько единомышленников просто решили убрать мусор в любимом многими отдыхающими месте на озере Вуокса. А чтобы было веселее, устроили из этого командные соревнования. Идея, что называется, зашла, и с тех пор на каждую такую игру собирается более ста человек.

Суть экологических соревнований проста. За ограниченное время каждая команда стремиться набрать как можно больше очков. Баллы начисляют за собранный мусор, причем за раздельный сбор мусора игроки получают дополнительные очки. По итогам квеста победители получают призы.

© Фото предоставлены проектом "Чистые игры" Участники игры-квеста "Чистые игры" © Фото предоставлены проектом "Чистые игры" Участники игры-квеста "Чистые игры"

Для участников старшего поколения, как рассказывают организаторы игры, итоговая победа менее важна, а вот молодежь стремится не только убраться, но и завоевать первое место. Хотя, конечно, бывают и исключения.

"У нас участвовали и ветераны, и пенсионеры. Пенсионеры к этому относятся как к своеобразной форме субботника, для них игра не очень важна. Но были люди взрослого возраста, которые очень хотели выиграть в нашей игре", — рассказывает координатор проекта "Чистые игры" Дмитрий Иоффе.

Кукла вуду и цветной телевизор



Чтобы убирать, разгребать и сортировать участникам было еще интереснее, Дмитрий Иоффе со товарищи придумывает дополнительные конкурсы. Например, одно из заданий — фотоохота. Игрокам предлагается сделать фото с геолокацией какого-то определенного растения или дерева.

"Люди же не знают, как, например, выглядит ясень. Соответственно, они должны как-то погуглить, выяснить. Это мотивация для того, чтобы участники узнали что-то новое для себя. Так они узнают, как выглядят разные виды растений или птиц. А вот в Калининградской области мы делали игру, где были различные задания, где нужно было определить животное по его следам", — рассказывает Дмитрий Иоффе.

© Фото предоставлены проектом "Чистые игры" Участники игры-квеста "Чистые игры" © Фото предоставлены проектом "Чистые игры" Участники игры-квеста "Чистые игры"

Еще есть конкурс экологической меткости. После такой игры участники уже не промахиваются жевательной резинкой (которая является неорганическим мусором) мимо урны.

"Придумали конкурс экологической меткости. Например, если ты находишь во время игры пластиковую бутылку, отворачиваешь от нее крышку, берешь ее с собой и кидаешь на определенной станции в урну. Сколько раз ты метко попал, столько баллов ты и получил", — рассказывает Дмитрий.

Для тех, кому ближе дедуктивный метод, проводятся тематические квесты в стиле детектива. Согласно заданию, участникам нужно сделать фоторобот преступника, который оставил ту или иную кучу мусора.

Во время игр среди мусора нередко попадаются и любопытные экспонаты. Для тех, кто нашел на квесте что-то необычное, проходит конкурс артефактов. Каждый участник презентует свою находку и рассказывает, чем она примечательна.

Попадаются очень интересные вещи. В лагере "Артек" проводили игру, там нашли работающий цветной телевизор. А однажды под водой нашли куклу вуду, истыканную иголками", — вспоминает координатор проекта "Чистые игры".

Игры играми, но сами организаторы называют свою деятельность вовлечением в экологическое волонтерство и экологическим просвещением на практике.

"Когда человек отсортировал мусор своими руками, это гораздо более эффективно, чем когда он услышал об этом где-то на лекции", — говорит Иоффе.

© Фото предоставлены проектом "Чистые игры" Во время игр среди мусора нередко попадаются и любопытные экспонаты © Фото предоставлены проектом "Чистые игры" Во время игр среди мусора нередко попадаются и любопытные экспонаты

Экологическая сознательность не приходит сразу. Дмитрий Иоффе признает, что совсем не факт, что после одного или двух квестов люди сразу бросаются в повседневной жизни раздельно собирать мусор. Но постоянное общение с теми, кто хочет относится бережнее к природе, со временем делает свое дело.

"В любом случае, когда люди приходят на наши мероприятия, они встречают сто таких же человек, которым все это нравится. Сразу чувствуется, что людей много и это что-то серьезное", — рассказывает координатор квестов.

"Чистые игры" шагают по стране и миру



Идея "Чистых игр" приглянулась многим регионам. Теперь это настоящая франшиза, причем абсолютно бесплатная. Для всех желающих стать организаторами проводятся семинары и вебинары, а опытные координаторы делятся с новичками знаниями, наработками и полезными контактами в регионах.

© Фото предоставлены проектом "Чистые игры" Участники игры-квеста "Чистые игры" © Фото предоставлены проектом "Чистые игры" Участники игры-квеста "Чистые игры"

У квеста есть интерактивный мобильный сайт cleangames.ru, на котором проходит регистрация команд, подсчет баллов. Также на нем ведется онлайн-трансляция рейтинга команд и доступна карта местности с фотографиями и геометками, созданными игроками.

"Люди, которые хотят это организовывать, получают готовые инструкции и методики. В прошлом году это проводилось в 53 городах России. В этом году, я думаю, около ста городов уже примут участие в "Чистых играх"", — рассказывает Дмитрий Иоффе.

"Чистые игры" проходят и за пределами России. В марте этого года квест прошел в Индии, на начало мая игры запланированы в Нигерии. Следующие на очереди — Испания, Китай, Уганда, Сербия и другие страны.