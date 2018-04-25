"Вода России" приглашает волонтеров на уборку берегов водоемов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Организаторы акции "Вода России" приглашают свердловских волонтеров подключиться к уборке берегов водоемов, сообщается на сайте администрации области.

Акция стартовала в апреле и продлится до 15 сентября. Ожидается, что в регионе помимо волонтеров к ней присоединятся сотрудники предприятий, организованные отряды добровольцев и неравнодушные жители области.

После завершения общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов "Вода России" будет составлен рейтинг регионов, показавших лучшие результаты.