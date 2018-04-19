"Земля леопарда" приглашает волонтеров на День кедра

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. День кедра состоится в национальном парке "Земля леопарда" 29 апреля. В рамках экологической акции волонтеры и сотрудники нацпарка высадят кедры на заповедной территории, сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

В этом году добровольцы высадят несколько тысяч трехлетних кедрушек, выращенных в лесном питомнике Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Посадка деревьев пройдет на специальной площадке нацпарка в Хасанском районе Приморского края.

День кедра впервые прошел в национальном парке "Земля леопарда" в 2011 году. Благодаря акции в нацпарке каждый год появляются новые участки хвойных лесов, которые становятся домом и основой кормовой базы множества диких животных.