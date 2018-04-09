Заповедные добровольцы идут в школу: как Кенозерье готовит эковолонтеров

Кенозерье славится не только своими красивыми пейзажами, но и волонтерскими программами. В прошлом году нацпарк даже открыл школу заповедного волонтера. О том, что такое быть добровольцем в Кенозерье и какие программы доступны, читайте в нашем материале.

"До места работы нам приходилось добираться на лодке. Для нас это было очень непривычно, а для местных жителей это обыденность. Они, кстати, нас еще угощали свежей рыбой и ягодами", — поделилась впечатлениями Элеонора Сакулина, которая в прошлом году впервые приняла участие в волонтерской программе Кенозерского национального парка.

В 2017 году она приехала в "Кенозерье", чтобы принять участие в проекте "Часовенный рай". В рамках данной программы волонтеры помогали местным жителям в уходе за срубами и прилегающими к ним территориями.

"Наши ребята все эти дни чистили кровли часовен. Работа эта тяжелая, но крайне необходимая. Они убирали мох и лишайник с крыши здания, чтобы дерево меньше гнило. Моя работа была чуть проще. Необходимо было убрать весь мусор из часовни и с окружающей территории, навести порядок в помещениях. Все работы проходили под наблюдением плотника-реставратора Василия Малькова", — рассказала Элеонора Сакулина.

По ее словам, несмотря на суровый северный климат, работать было легко, за все время работы ни разу не было дождя, хотя он лил перед приездом добровольцев и в день их отъезда. Не появлялись и комары с мошкой. Также, как отметила Элеонора Сакулина, само место помогало волонтерам.

Однажды я почувствовала себя очень плохо, когда добралась до места работы, у меня поднялась температура. Вокруг не было других домов и помещений, поэтому я легла на лавочку прям внутри часовни, под расписным небом молельного пространства часовни. Уснула сразу же. Проснулась где-то через час, температура и головная боль исчезли. На следующий день такие же симптомы появились у другого волонтера. Он тоже решил просто немного отдохнуть в часовне. Сон под расписными небесами и ему оказался на пользу. Так часовня сама вернула нас в рабочий режим, чтобы мы смогли успеть сделать все, что запланировали", — рассказала Элеонора Сакулина.

Знак качества

Добровольческие проекты в Кенозерье, как отметила главный специалист отдела социокультурной деятельности нацпарка Светлана Марич, уже стали не только российским, но и мировым брендом.

"Заповедная территория, свежий воздух, качественное питание, забота и опыт коллектива парка, общение в команде и работа над общим важным делом — это все делает выбор волонтеров на протяжении многих лет в пользу Кенозерского национального парка", — подчеркнула Светлана Марич.

По ее словам, для многих волонтерские программы Кенозерья уже стали своеобразным знаком качества. Для добровольцев нацпарк организовывает экскурсии и мастер-классы по сохранению промыслов и ремесел, а также обеспечивает питанием. Часто волонтеры имеют уникальную возможность побывать в удаленных уголках Кенозерья, куда простые туристы не могут попасть. Поэтому многие волонтеры год за годом возвращаются в нацпарк.

Также для развития волонтерского движения на территории визит-центра парка в Архангельске была создана школа волонтеров.

"Наш опыт показывает, что важнее качество, а не количество, поэтому мы открыли школу заповедного волонтера. В ней будущие добровольцы получают необходимые для работы навыки и умения. В этом году они примут участие в волонтерских программах", — рассказала Светлана Марич.

Первые добровольчесние проекты в Кенозерском национальном парке появились в 1990-х годах. Тогда волонтерами были в основном студенческие отряды.

"Тогда силами волонтеров было законсервировано, а также выведено из аварийного состояния и отреставрировано около 40 памятников архитектуры. Это позволило спасти от гибели значительную часть культурного достояния заповедной территории", — рассказала Светлана Марич.

Создать уют в избушке

Сегодня, по словам Светланы Марич, помимо помощи в уходе за часовнями, добровольцы также помогают в обустройстве экологических троп, сохранении культурных ландшафтов и многом другом.

В этом году мы вместе с волонтерами продолжим работу над экологическими тропами "Поча — Будылгина: лес и судьбы", "Тропа старца Кирилла" и "Тропа предков". Снова будем помогать местным жителям в уходе за часовенками, чистить срубы от мха и лишайника, следить за внутренним убранством. Также в этом году впервые запускаем проект по уходу за лесными избушками "Уютный дом", — рассказала Светлана Марич.

По ее словам, в рамках этой программы добровольцы в течение недели будут проживать на берегу живописных озер и заниматься созданием уюта в избах, две из которых, например, расположены в глухом лесу, на берегу живописного Наглимозера, а третья находится в самом центре старинной деревни Масельги.

Волонтеры данной программы смогут узнать, что такое уединенная деревенская жизнь: порубить дрова, затопить печи, кое-что покрасить и починить, отскоблить, начистить до блеска.

Как отметила Светлана Марич, на участие в проекте "Уютный дом" на шесть мест уже поступило 36 заявок.

"Не менее популярны и традиционные ежегодные программы. Участники наших проектов рассказывают о них своим друзьям и знакомым", — подчеркнула она.

Помимо вышеперечисленных программ в 2018 году Кенозерью также понадобятся волонтеры для проведения театральной смены и международного фестиваля традиционных знаний.

С 13 по 24 июня нацпарку понадобится помощь добровольцев, которые станут вожатыми детских отрядов, а также помогут в организации программы лагеря. А в июле в Каргопольском секторе пройдет международный фестиваль традиционных знаний — мероприятие, на которое съедутся более десятка фольклорных и театральных коллективов из разных уголков России и зарубежья, а также народные мастера и эксперты в области сохранения и развития традиционной культуры. Волонтеры станут сопровождающими групп, а также помогут с общей координацией мероприятий в рамках программы фестиваля. Заявки на участие принимаются до 30 апреля.