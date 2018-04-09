Год волонтера
Заповедные добровольцы идут в школу: как Кенозерье готовит эковолонтеров
© И. Шпиленок
17:2509.04.2018
(обновлено: 17:29 09.04.2018)
0140

Заповедные добровольцы идут в школу: как Кенозерье готовит эковолонтеров

Кенозерье славится не только своими красивыми пейзажами, но и волонтерскими программами. В прошлом году нацпарк даже открыл школу заповедного волонтера. О том, что такое быть добровольцем в Кенозерье и какие программы доступны, читайте в нашем материале.

"До места работы нам приходилось добираться на лодке. Для нас это было очень непривычно, а для местных жителей это обыденность. Они, кстати, нас еще угощали свежей рыбой и ягодами", — поделилась впечатлениями Элеонора Сакулина, которая в прошлом году впервые приняла участие в волонтерской программе Кенозерского национального парка.

В 2017 году она приехала в "Кенозерье", чтобы принять участие в проекте "Часовенный рай". В рамках данной программы волонтеры помогали местным жителям в уходе за срубами и прилегающими к ним территориями. 

Чай, тушенка, макароны или чем богаты эковолонтеры
© Максим Чистяков
Чай, тушенка, макароны, или Чем богаты эковолонтеры

"Наши ребята все эти дни чистили кровли часовен. Работа эта тяжелая, но крайне необходимая. Они убирали мох и лишайник с крыши здания, чтобы дерево меньше гнило. Моя работа была чуть проще. Необходимо было убрать весь мусор из часовни и с окружающей территории, навести порядок в помещениях. Все работы проходили под наблюдением плотника-реставратора Василия Малькова", — рассказала Элеонора Сакулина.

По ее словам, несмотря на суровый северный климат, работать было легко, за все время работы ни разу не было дождя, хотя он лил перед приездом добровольцев и в день их отъезда. Не появлялись и комары с мошкой. Также, как отметила Элеонора Сакулина, само место помогало волонтерам.

Однажды я почувствовала себя очень плохо, когда добралась до места работы, у меня поднялась температура. Вокруг не было других домов и помещений, поэтому я легла на лавочку прям внутри часовни, под расписным небом молельного пространства часовни. Уснула сразу же. Проснулась где-то через час, температура и головная боль исчезли. На следующий день такие же симптомы появились у другого волонтера. Он тоже решил просто немного отдохнуть в часовне. Сон под расписными небесами и ему оказался на пользу. Так часовня сама вернула нас в рабочий режим, чтобы мы смогли успеть сделать все, что запланировали", — рассказала Элеонора Сакулина.

Знак качества

Добровольческие проекты в Кенозерье, как отметила главный специалист отдела социокультурной деятельности нацпарка Светлана Марич, уже стали не только российским, но и мировым брендом.

"Заповедная территория, свежий воздух, качественное питание, забота и опыт коллектива парка, общение в команде и работа над общим важным делом — это все делает выбор волонтеров на протяжении многих лет в пользу Кенозерского национального парка", — подчеркнула Светлана Марич.

По ее словам, для многих волонтерские программы Кенозерья уже стали своеобразным знаком качества. Для добровольцев нацпарк организовывает экскурсии и мастер-классы по сохранению промыслов и ремесел, а также обеспечивает питанием. Часто волонтеры имеют уникальную возможность побывать в удаленных уголках Кенозерья, куда простые туристы не могут попасть. Поэтому многие волонтеры год за годом возвращаются в нацпарк.

Также для развития волонтерского движения на территории визит-центра парка в Архангельске была создана школа волонтеров.

Экологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Экологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе

"Наш опыт показывает, что важнее качество, а не количество, поэтому мы открыли школу заповедного волонтера. В ней будущие добровольцы получают необходимые для работы навыки и умения. В этом году они примут участие в волонтерских программах", — рассказала Светлана Марич.

Первые добровольчесние проекты в Кенозерском национальном парке появились в 1990-х годах. Тогда волонтерами были в основном студенческие отряды.

"Тогда силами волонтеров было законсервировано, а также выведено из аварийного состояния и отреставрировано около 40 памятников архитектуры. Это позволило спасти от гибели значительную часть культурного достояния заповедной территории", — рассказала Светлана Марич.

Создать уют в избушке

Сегодня, по словам Светланы Марич, помимо помощи в уходе за часовнями, добровольцы также помогают в обустройстве экологических троп, сохранении культурных ландшафтов и многом другом.

В этом году мы вместе с волонтерами продолжим работу над экологическими тропами "Поча — Будылгина: лес и судьбы", "Тропа старца Кирилла" и "Тропа предков". Снова будем помогать местным жителям в уходе за часовенками, чистить срубы от мха и лишайника, следить за внутренним убранством. Также в этом году впервые запускаем проект по уходу за лесными избушками "Уютный дом", — рассказала Светлана Марич.

По ее словам, в рамках этой программы добровольцы в течение недели будут проживать на берегу живописных озер и заниматься созданием уюта в избах, две из которых, например, расположены в глухом лесу, на берегу живописного Наглимозера, а третья находится в самом центре старинной деревни Масельги.

Волонтеры данной программы смогут узнать, что такое уединенная деревенская жизнь: порубить дрова, затопить печи, кое-что покрасить и починить, отскоблить, начистить до блеска.

Как отметила Светлана Марич, на участие в проекте "Уютный дом" на шесть мест уже поступило 36 заявок.

"Не менее популярны и традиционные ежегодные программы. Участники наших проектов рассказывают о них своим друзьям и знакомым", — подчеркнула она.

Помимо вышеперечисленных программ в 2018 году Кенозерью также понадобятся волонтеры для проведения театральной смены и международного фестиваля традиционных знаний.

С 13 по 24 июня нацпарку понадобится помощь добровольцев, которые станут вожатыми детских отрядов, а также помогут в организации программы лагеря. А в июле в Каргопольском секторе пройдет международный фестиваль традиционных знаний — мероприятие, на которое съедутся более десятка фольклорных и театральных коллективов из разных уголков России и зарубежья, а также народные мастера и эксперты в области сохранения и развития традиционной культуры. Волонтеры станут сопровождающими групп, а также помогут с общей координацией мероприятий в рамках программы фестиваля. Заявки на участие принимаются до 30 апреля.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена