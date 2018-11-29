Добровольческий проект "ГЕО 45": о чудесах родного края через искусство

Добровольческий культурный проект "ГЕО 45" уже около 10 лет рассказывает детям и взрослым об истории, культуре, экологии родной для него Курганской области и не только. Как силами нескольких человек удалось добиться общероссийской известности и выйти на международный уровень, а также зачем им участие в программе акселерации волонтерских проектов, руководители "ГЕО 45" рассказали в интервью спецпроекту "Год волонтера".

"ГЕО 45" — это скорее некое творческое объединение добровольцев, в рамках которого реализуются различные проекты и мероприятия, и оно существует уже около 10 лет в основном благодаря грантам, рассказывает основатель проекта и руководитель Евразийского центра современного искусства в Кургане Вадим Осадчий.

Небольшим коллективом, а сейчас в проектах постоянно задействовано семь человек, "ГЕО 45" организует фото- и видеовыставки, мультимедийные экспозиции, снимает научно-популярные фильмы о природе страны.

При этом добровольцы сами посещают учебные заведения в разных районах родного края, привозя с собой все необходимое. А после занятий оставляют в школах и интернатах свои фильмы и материалы, чтобы дети могли познакомиться с ними еще раз или показать друзьям и родителям.

"По сути, это мультимедийное шоу. За 40 минут мы очень емко и красочно даем историю Курганской области: рассказываем, например, про курганы, где находили золотые артефакты, показываем эти артефакты (мы их воссоздали), и кроме того, что на видео, дети могут потрогать их руками и запомнить. Или что у нас больше всех на планете озер разных по составу — соленых, минеральных. И вот за эти 40 минут мы даем массу информации, которую вообще нельзя забыть", — объясняет Осадчий.

© пресс-служба Ассоциации волонтерских центров Руководитель проекта "ГЕО 45" Вадим Осадчий © пресс-служба Ассоциации волонтерских центров Руководитель проекта "ГЕО 45" Вадим Осадчий

Также при поддержке государства участники "ГЕО 45" реализуют по-настоящему общероссийские проекты. К примеру, цикл научно-популярных фильмов, подготовленный творческим коллективом из Кургана, был показан по отечественным федеральным каналам и в 74 странах мира. Позже эти фильмы были переданы в библиотеки школ России, чтобы каждый ученик при желании мог ближе познакомиться с природой родной страны.

На стыке театра и мультфильмов

Однако главным ноу-хау команды являются интерактивные спектакли с элементами театра и анимации для детей с особенностями развития и ограничениями по здоровью.

"Например, интерактивный спектакль, где дети сами лепят героя, кладут в специальный ящик и волшебным образом оживляют его. А дальше у нас есть заранее заготовленная профессиональная анимация, и этот герой превращается в мультипликационного, начинает путешествовать и взаимодействовать с детьми. Дети, например, помогают ему спасать животных: лепят бревнышки, чтобы герой добрался на плоту и спас бобренка, кормят бельчонка — лепят орешки, и так далее", — рассказывает Осадчий.

В начале представления творческим процессом руководит режиссер и актер проекта Николай Бардин, а затем персонажи из мультфильма сами начинают взаимодействовать с детьми, предлагают им выполнить какие-то задания, что не только создает ощущение волшебства, но и гораздо более интересно для самих детей.

"Интерактив всегда вызывает больше эмоций, чем обычный просмотр. Одно дело, когда ребенок выполняет роль простого созерцателя, а другое — когда он принимает непосредственное участие в создании того, что будет происходить. И у нас они никогда не сидят на месте, постоянно взаимодействуя с тем, что происходит на экране", — говорит Бардин.

© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров Режиссер проекта "ГЕО 45" Николай Бардин © Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров Режиссер проекта "ГЕО 45" Николай Бардин

Сейчас участники "ГЕО 45" готовят новый интерактивный спектакль под названием "Снежность" о приключениях снеговичков. По словам авторов, главной его особенностью станет то, что после самого представления история для детей не закончится — еще в течение года они смогут сами создавать постановки и общаться с героями.

"В спектакле "Снежность", который мы готовим, есть актер, куклы и анимация, и сами герои существуют как в виде кукол, так и в виде мультипликации, постоянно то переходя на экран, то возвращаясь. Это необычно и дает такой эффект, что дети реально верят в ощущение сказки. И, поскольку они сами лепят героев, это дополнительно развивает моторику", — делится Осадчий.

В планах участников проекта оставить в каждом интернате, в каждой школе, где они побывают, пластилиновый театр, которым дети с ОВЗ впоследствии смогут заниматься самостоятельно или при помощи местных волонтеров.

© РИА Новости / Евгения Новоженина В спектакле "Снежность" есть актер, куклы и анимация, а сами герои существуют как в виде кукол, так и в виде мультипликации © РИА Новости / Евгения Новоженина В спектакле "Снежность" есть актер, куклы и анимация, а сами герои существуют как в виде кукол, так и в виде мультипликации

"После спектакля дети остаются с этим театром, работают с ним в течение года или полугода, а в конце мы высылаем видеописьмо, где снеговички передают привет и спрашивают, что детям удалось сделать за это время. Также дети могут сами свободно общаться со снеговиками, отправляя им письма, на которые те будут отвечать. У нас есть заготовки, которые мы будем высылать, а дети будут думать, что реально общаются с героями", — рассказывают добровольцы.

Творческая франшиза для профессионалов и школьников

По словам Осадчего, всего в рамках проекта они планируют дать 50 представлений для примерно 8 тысяч зрителей. Цифры серьезные, но у добровольцев уже есть немалый опыт: аудитория предыдущего проекта "Чудеса родного края", созданного на президентский грант, составила около 6 тысяч зрителей, 200 тысяч телезрителей и 150 тысяч интернет-просмотров.

И это только те показатели, которых "ГЕО 45" намерено добиться своими силами. Участвуя в программе акселерации волонтерских проектов конкурса "Доброволец России", Осадчий и Бардин рассчитывают распространить свои наработки в тех регионах, куда сами по разным причинам добраться не смогут или не успеют.

"Снежность" — это не просто театр с декорациями, это методика, где будет рассказано, как лепить, эскизы кукол, истории, которые они будут рассказывать. Причем это не просто истории — через них дети получают определенные навыки. При этом мы готовы отдать творческую франшизу и делаем ее настолько простой, чтобы любой мог взять и при желании, прочитав, изучив, провести у себя — хоть в школе, хоть в профессиональном театре", — объясняет Осадчий.

Помимо текущих проектов у добровольцев масса планов и идей: дальше развиваться, осваивать современные технологии, посещать новые регионы и страны, создавать качественные и полезные программы, которые помогут в реабилитации детей с ограниченными возможностями.

"То, что мы сделали уже сейчас, в России пока никто не делает. А мы что-то придумали в провинции и пытаемся развить такой крутой проект, который можно везти хоть куда", — уверены они.

Беседовал Александр Зиновьев